22歲妙齡女抽電子煙一年 口腔多處潰爛「喝水都痛」

現代許多年輕人習慣抽電子煙來取代紙菸，不過電子煙並非「0危害」！印尼一名22歲女子，因為吸電子煙導致患上口腔多形性紅斑，導致嘴巴內部、周圍潰爛，連喝水都疼痛難耐。
醫生：應該與電子煙有關
該名女子因為口腔內部和周圍有潰瘍，導致嘴巴疼痛，無法順利進食、喝水，因此找到印尼大學口腔醫學系的醫生求診，醫生觀察後，發現她的舌頭、上顎、下顎都有瘡口，嘴角還有流血的糜爛區塊，本來以為是皰疹，但對患者進行檢測後結果呈現陰性。
接著醫生詢問了女子，最近的生活作息是否有改變，結果發現她在一年前，開始養成抽電子煙的習慣，在症狀出現前不久，開始嘗試吸「新口味」的電子煙，最終診斷出這是一種皮膚疾病「多形性紅斑」，不過發生在口腔的案例很少，推測應該是與電子煙有關。
最後醫生開了類固醇漱口水，叮囑女子每天塗在嘴唇上三次，同時在嘴唇周圍糜爛的區塗抹藥膏、凡士林，最重要的，是要停止吸食電子煙，結果在短短一周後，女子的口腔潰瘍狀況就得到了明顯的改善。
學者：電子煙中的物質可能引發口腔感染
有學者在醫學雜誌上指出，電子煙中的丙二醇、甘油、尼古丁、調味料等物質，可能會引發口腔感染，導致多形性紅斑，在美國，每年約有20多萬人受多形性紅斑影響。
多型性紅斑通常由皰疹、細菌或真菌感染引起，症狀包括皮膚和口腔出現粉紅色和紅色病變，有時會發癢或疼痛，甚至會影響到關節疼痛、發燒和搔癢，症狀輕微的話，可以靠自身免疫力痊癒，嚴重的話則須服用類固醇、過敏藥物來進行治療，如果症狀已經嚴重到患者無法進食、極度疼痛或嚴重脫水，那就會需要住院治療。
電子煙因為包裝鮮豔、少了煙臭味、還有多種香甜口味，受到年輕人的喜愛，在美國，有近3100萬人吸食電子煙，其中200萬是未成年的國高中生，起初電子菸被宣傳為「傳統紙菸的替代品」，但隨著時間過去，越來越多研究指出，電子菸同樣會對人體造成危害，且因為未成年吸食者多，往往會導致更嚴重的身體健康影響。
近年來電子菸成為多國政府的頭痛問題，美國司法部和食品藥物管理局，攜手成立了特別工作小組，打擊非法電子菸的銷售，該小組將包括多個監管槍支、毒品、美國郵政服務和法警部門的政府機構，以協調調查和進行民事、刑事起訴。
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