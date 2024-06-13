22歲妙齡女抽電子煙一年 口腔多處潰爛「喝水都痛」

該名女子因為口腔內部和周圍有潰瘍，導致嘴巴疼痛，無法順利進食、喝水，因此找到印尼大學口腔醫學系的醫生求診，醫生觀察後，發現她的舌頭、上顎、下顎都有瘡口，嘴角還有流血的糜爛區塊，本來以為是皰疹，但對患者進行檢測後結果呈現陰性。

現代許多年輕人習慣抽電子煙來取代紙菸，不過電子煙並非「0危害」！印尼一名22歲女子，因為吸電子煙導致患上口腔多形性紅斑，導致嘴巴內部、周圍潰爛，連喝水都疼痛難耐。

醫生：應該與電子煙有關

該名女子因為口腔內部和周圍有潰瘍，導致嘴巴疼痛，無法順利進食、喝水，因此找到印尼大學口腔醫學系的醫生求診，醫生觀察後，發現她的舌頭、上顎、下顎都有瘡口，嘴角還有流血的糜爛區塊，本來以為是皰疹，但對患者進行檢測後結果呈現陰性。

接著醫生詢問了女子，最近的生活作息是否有改變，結果發現她在一年前，開始養成抽電子煙的習慣，在症狀出現前不久，開始嘗試吸「新口味」的電子煙，最終診斷出這是一種皮膚疾病「多形性紅斑」，不過發生在口腔的案例很少，推測應該是與電子煙有關。

最後醫生開了類固醇漱口水，叮囑女子每天塗在嘴唇上三次，同時在嘴唇周圍糜爛的區塗抹藥膏、凡士林，最重要的，是要停止吸食電子煙，結果在短短一周後，女子的口腔潰瘍狀況就得到了明顯的改善。