22歲技工遭78噸客機輾過失右腳 憶述感到骨頭爆裂(有片慎入)

俄羅斯叶卡捷琳堡的科利佐沃國際機場發生恐怖意外，一名22歲技工在停機坪於一架空中巴士客機下方時，客機突然開動駛向前，他背向輪胎並未察覺，結果遭重78噸的客機輾過。該技工雖保住性命，但右腳要截肢至臀部，他憶述遭飛機輪胎輾過一刻感到骨頭爆裂。
恐怖意外｜壓在輪胎下7分鐘仍清醒
遇上不幸事件的Rail Khasanov在事發5個月後接受傳媒訪問，稱當時正為一架空中巴士A320客機起飛做準備工作，「一個巨大的輪胎輾過我的腿後停下，初時數秒我以為置身在不能醒來的噩夢中。起先我感覺不到痛楚，因處在震驚之中，但然後感到骨頭爆裂。Khasanov被壓在輪胎下待救時，透過社交平台通知母親遇上意外，「我躺在飛機下7分鐘，當時完全清醍，還可以打字向母親說我被飛機撞倒」。然後他很想睡覺，也因為失血感到口渴。被送上救護車後，他仍能說出發生甚麼事，但之後便昏過去。
恐怖意外｜調查指機師出錯
送院後，醫生讓Khasanov人工昏迷，以免心臟承受過大負荷。他5天後醒來得知失去了其中一條腿。他還懂開玩笑稱，恢復意識時發現並不在天堂，身處深切治療部，母親在床邊，「我沒有恐慌」。當他躺在飛機下面時已知不可能保住右腳，但不幸之中大幸是可生存下來，與人談天說地。調查指是機師出錯，Khasanov同意對方給予的200萬盧布(約16萬港元)賠償，涉事航空公司Ural Airlines並承諾給予他工作。他說，肇事機師有家庭、有子女要養，還有貸款，也是他朋友，不想對方坐監和不能再駕駛飛機，所以選擇同意賠償。