22歲技工遭78噸客機輾過失右腳 憶述感到骨頭爆裂(有片慎入)

俄羅斯叶卡捷琳堡的科利佐沃國際機場發生恐怖意外，一名22歲技工在停機坪於一架空中巴士客機下方時，客機突然開動駛向前，他背向輪胎並未察覺，結果遭重78噸的客機輾過。該技工雖保住性命，但右腳要截肢至臀部，他憶述遭飛機輪胎輾過一刻感到骨頭爆裂。

恐怖意外｜壓在輪胎下7分鐘仍清醒

遇上不幸事件的Rail Khasanov在事發5個月後接受傳媒訪問，稱當時正為一架空中巴士A320客機起飛做準備工作，「一個巨大的輪胎輾過我的腿後停下，初時數秒我以為置身在不能醒來的噩夢中。起先我感覺不到痛楚，因處在震驚之中，但然後感到骨頭爆裂。Khasanov被壓在輪胎下待救時，透過社交平台通知母親遇上意外，「我躺在飛機下7分鐘，當時完全清醍，還可以打字向母親說我被飛機撞倒」。然後他很想睡覺，也因為失血感到口渴。被送上救護車後，他仍能說出發生甚麼事，但之後便昏過去。