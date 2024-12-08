22歲模特兒獲85歲男友寫進遺囑 病床旁開心跳舞 戲言：「我要幫他拔喉嗎？」(有片)

爺孫戀的諷刺？！加拿大一名22歲網紅模特兒早前在TikTok上傳影片，顯示她在85歲男友的病床旁邊開心跳舞，原因竟是她得知男友在遺囑裡把她列為受益人，未來將有機會獲得遺產……
從影片可見，奧蘿拉(Bronwin Aurora)笑容燦爛，在男友病床邊扭動身體跳舞，影片caption冷血地寫道：「我被寫進遺囑了，我是不是要拔掉(男友病床維生儀器)插頭？」只見年邁的男友繫著氧氣管，躺在病床上，奧蘿拉在旁開心跳舞，令人看得心寒。
網民要求男友改遺囑
英國《每日郵報》報道，影片一出，隨即引來一眾網友炮轟，紛紛留言，「希望男友立即把她從遺囑中剔除！」、「希望男友看到她垃圾的一面後，能有氣力打電話給律師，取消把財產留她」、「希望家人看到這一切，會修改遺囑」。
諸多猜測
報道指，奧蘿拉經常上傳她在男友面前跳舞的影片，男友會拿著藤條跟她一起跳舞，又跟她開玩笑，有網友看後直言「他年紀大到可以做你的爺爺了」。有人認為，今次的影片也是奧羅拉在跟男友開玩笑，又或她為了「呃like」、博流量而拍片，男友在旁配合她。
模特兒：年齡只是個數字
報道也指，有網友批評奧蘿拉為了錢才跟老伯交往，對此奧蘿拉這樣回應：「年齡只是個數字。我愛他是這樣的人，他也愛我是這樣的人。」報道指，奧蘿拉似乎很喜歡以這段爺孫戀來開玩笑，未知兩人拍了拖多久，也不知道她在男友遺囑中有何得益。
This is what tiktok does to people pic.twitter.com/zRhIvCELYT— Libs of TikTok (@libsoftiktok) December 3, 2024