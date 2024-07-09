22歲港女與內地男遊泰吸大麻失常 清邁大學當眾演「活春宮」

泰國傳媒報道，一名22歲香港女子及27歲中國內地男子上周在泰國清邁旅遊時，竟然烈日當空下當眾脫衣全裸在街頭演「活春宮」，嚇煞路人，警方接報到場制止，初步判斷二人為戀人，他們事前曾吸食大麻並飲酒，因而產生幻覺致行為失常。

報道指事發於上周四(7月4日)下午，地點在清邁大學停車場。現場照片見到，當時烈日當空，該對男女全裸在路邊空地演「活春宮」，畫面令人咋舌，其間有不少人路過目擊，警方上前制止失常行為，及後將他們送院檢查。警方確認該對男女來自中國，其中男方27歲是內地人，女方22歲是香港人，初步判斷二人事發前曾吸食大麻並飲用啤酒，產生幻覺導致事件。二人經治療後已無大礙，停車場所屬清邁大學負責人表示不追究事件。雖然他們目前獲釋，惟警方仍在調查事件，未知會否提出檢控。