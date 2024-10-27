22歲華裔狠女大學宿舍誕嬰 把寶寶放密實袋焗死 判囚終身

一名來自馬來西亞的22歲華裔女子，在英國修讀大學期間，於學校的宿舍內誕下女嬰，好竟狠心將無辜寶寶放入盒內，監生焗死。她日前被判囚終身。
22歲姓名音譯姓張(Teo Jia Xin、音譯)的華裔女子，於今年3月4日在英國考文垂大學(Coventry University)的暫舍浴室內，誕下一名女嬰。
據報被告之後把女嬰放入一個穀物早餐的盒內，然後放進密實袋，之後把再密實袋放入一個行李箱內。她向警方供稱，寶寶當時仍然在生。
不久有宿友因擔被告，強行進入她的房間，驚見被告的床布滿血跡。被告當時拒絕從浴室出來，就算救護人員到來，她仍堅拒出來，救護人員最終離開。但被告其後亦身體情況惡化，自行搭的士去醫院。
擔心親友發現影響學業 狠心殺嬰
被告在醫院向醫護人員否認曾經誕嬰，但檢測證實她曾懷疑，院方隨即報警。最終被告承認遺棄嬰兒，警方兩日後在其宿舍房間的行李箱內發現嬰屍。
被告供稱，因擔心懷疑一事會被在馬來西亞的親友發現，從而影響她求學，於是決心隱瞞。她又聲稱「有聲音」叫她棄嬰，但陪審團拒絕採納她有幻聽的供詞。
法官批評被告向關心她的朋友、醫生及警方撒謊，令人無法即時找到嬰兒，指她承認棄嬰後也不肯立即說出把嬰兒藏在哪裡，判處她謀殺罪成囚終身，最少須服刑17年才可假釋。