22歲華裔狠女大學宿舍誕嬰 把寶寶放密實袋焗死 判囚終身

一名來自馬來西亞的22歲華裔女子，在英國修讀大學期間，於學校的宿舍內誕下女嬰，好竟狠心將無辜寶寶放入盒內，監生焗死。她日前被判囚終身。

22歲姓名音譯姓張(Teo Jia Xin、音譯)的華裔女子，於今年3月4日在英國考文垂大學(Coventry University)的暫舍浴室內，誕下一名女嬰。

據報被告之後把女嬰放入一個穀物早餐的盒內，然後放進密實袋，之後把再密實袋放入一個行李箱內。她向警方供稱，寶寶當時仍然在生。

不久有宿友因擔被告，強行進入她的房間，驚見被告的床布滿血跡。被告當時拒絕從浴室出來，就算救護人員到來，她仍堅拒出來，救護人員最終離開。但被告其後亦身體情況惡化，自行搭的士去醫院。