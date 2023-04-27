2200萬分之一機會｜愛犬反常狂聞路人　幫洗腎主人搵到完美捐贈者(有片)

英國一名女子長期洗腎，與不少患者一樣，多年來一直苦等器官移植。有一天，她帶著愛犬在海灘散步時，狗狗突然反常地不斷跟著及去嗅一名陌生女子，怎召喚也叫不回來，造就了兩人認識，無意間更發現，對方正是完美配對的腎臟捐贈者，亦幸運地，獲得對方損贈器官，從此改變二人一生。原來，根據醫生按病情估計，這女病人找到匹配器官的機率僅2200萬分之一。

綜合報道，44歲的Lucy Humphrey罹患狼瘡已經15年，由於病情惡化引發狼瘡性腎炎，因此必須洗腎治療，數年前得知，倘若不換腎，將可能剩下5年壽命。某一日，Lucy與男友到帶著兩隻都柏文愛犬Indie和Dave，到威爾斯南部巴里島海灘度周末，Indie卻反常地跟著一名女子，更不停去嗅她，Lucy怎叫喚也不回來，她只好趕緊拉回Indie並道歉， Lucy形容Indie「就是不放過那女人」。