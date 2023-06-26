226萬購得聯航終身通行證 美漢瘋狂飛 大賺逾10倍︰係我一生最好的投資！

史圖克(右)儼如聯航貴賓，曾獲准在駕駛室與機師合照。(互聯網)

美國一名男子三十多年前從聯合航空以29萬美元(約226萬港元)購得終身通行證，如今已去過逾100個國家、飛行逾3,700萬公里，早已翻本10倍以上，尚未計他憑飛行里數換取大量禮品及豪華住宿，難怪他直言是「一生中最好的投資」。

美國《華盛頓郵報》報道，居於新澤西州、現年69歲的汽車銷售顧問史圖克(Tom Stuker)，33年前購得聯行的終身通行證後，旋即周遊列國飛行。據報他曾與妻子度蜜月120次、最長試過連續12天搭飛機，包括由美國紐瓦克飛至三藩市，再去曼谷及杜拜。

單在2019年一年，史圖克的飛行里程已達234萬公里，相當於往返月球逾6次。那年他共搭了373次飛機，約以現金支付有關機票，須付244萬美元(約1,903萬港元)。