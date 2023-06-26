226萬購得聯航終身通行證 美漢瘋狂飛 大賺逾10倍︰係我一生最好的投資！

美國一名男子三十多年前從聯合航空以29萬美元(約226萬港元)購得終身通行證，如今已去過逾100個國家、飛行逾3,700萬公里，早已翻本10倍以上，尚未計他憑飛行里數換取大量禮品及豪華住宿，難怪他直言是「一生中最好的投資」。
美國《華盛頓郵報》報道，居於新澤西州、現年69歲的汽車銷售顧問史圖克(Tom Stuker)，33年前購得聯行的終身通行證後，旋即周遊列國飛行。據報他曾與妻子度蜜月120次、最長試過連續12天搭飛機，包括由美國紐瓦克飛至三藩市，再去曼谷及杜拜。
單在2019年一年，史圖克的飛行里程已達234萬公里，相當於往返月球逾6次。那年他共搭了373次飛機，約以現金支付有關機票，須付244萬美元(約1,903萬港元)。
最佳投資｜飛行里數換豪華住宿及禮券
史圖克獲得的另一好處是積累飛行里數。他不單因此在世界各地享受豪華住宿、美食及郵輪之旅，又曾藉此兌換到值5萬美元(約39萬港元)的沃爾瑪禮品卡，並曾以里數協助兄弟裝修房子。
但當中也有一些不愉快時刻。在數十載的飛行生涯中，史圖克在機上目睹4人死亡，「都是心臟病發……我曾見過其中幾個人在座位上死去。最後遇上的一個和我一起坐商務艙，從芝加哥飛往東京成田機場。他們用氈子蓋住他，重新繫上安全帶。」史圖克稱會繼續飛下去，也直言「為飛而飛」，而不是為公幹或度假」。
他以參加大胃王比賽的名人為例，「我就是喜歡飛行的一切」。聯航並未因史圖克「濫用」終身通行證留難他，反而視他如貴賓或忠實粉絲，曾邀他設計機場貴賓室的膳食餐單，亦曾在停機坪安排專車接送他。但該款終身通行證早已停售。