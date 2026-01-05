23歲內地新晉女導演 金邊離奇墮樓亡 作品曾入圍釜山電影節

年僅23歲的中國新晉女導演賴宇晴在柬埔寨金邊離奇墜樓身亡，引起各界關注。《柬中時報》報道，案件發生於去年12月30日凌晨，賴從一處住宅一樓墜下，送院搶救兩日後宣告不治，死因是頭部及身體遭受嚴重撞擊。 警方指出，賴宇晴生前居住在金邊，2024年起與友人合拍短劇。事發民宅底層由房東自住，一樓租予印度籍男子Jatla Siddartha與中國女子Li Fang，二樓則由一名法國男子承租。

同屋印度男與中國女子被帶署調查 閉路電視畫面顯示，12月29日深夜11時22分左右，該名法國男子返家時，賴宇晴正站在門外，隨後進入屋內並上樓。至翌日凌晨，監控錄得樓上有交談聲，不久後她便從高處墜落，屋內的印度男子與中國女子連亡下樓將她扶起。

該名印度男子與中國女子案發後被帶往警署協助調查，警方並在現場欄杆上採集指紋。案發後，賴父由內地趕赴柬埔寨處理後事，他向警方表示，女兒自2024年起在當地與友人從事短劇製作，但對她在柬埔寨的生活與工作細節並不清楚。 賴宇晴首部長片《潮汐低語》(Whisperings of the Moon)以金邊為故事背景，曾入圍第30屆釜山國際電影節。她的作品亦曾亮相多倫多國際電影節、BFI Flare及聖丹斯Ignite終選名單。據報她祖籍福建，出生於天津，曾在紐約、洛杉磯及多倫多留學，並以導演、演員及音樂人身份參與多部影視創作。在接受電影雜誌《春潮TIDE》訪問時，賴宇晴曾談及首次到金邊拍攝短片的經歷。