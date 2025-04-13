23歲女來月經超過1000天 驚揭有罕見雙角子宮

美國一名23歲女子經期來了逾1,000天，即近3年，十分恐怖。她在社交網稱，由2022年開始來經連續不斷，醫生也摸不著頭腦，直至第950天，才發現「血流不止」的原兇。她在最初照超聲波時其實已露端倪，但卻沒有人告訴她患有罕見雙角子宮(bicornuate uterus)。

月經超過1000天｜買衛生巾買到窮

女性經期一般相隔21天至35天來一次，維持2至7天不等，但可隨著年齡增長、荷爾蒙分泌和生活緊張等因素而變得不穩定，但像TikTok網主Poppy那般不間斷卻十分罕見，醫生有開藥給她，但經期仍沒有完結。月經不停令Poppy體內鐵質水平超低，並影響肌肉和骨骼，她也持續頭痛和頭暈噁心。其後超聲波檢查時發現她卵巢有水囊，醫生初時也以為那導致經期持續數星期，但之後因沒有停止的跡象，推翻此可能性，那時Poppy已來經3個月。她指，買衛生巾買到窮，笑說寓所附近店舖無執笠全賴她買衛生巾。