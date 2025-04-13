23歲女來月經超過1000天 驚揭有罕見雙角子宮

美國一名23歲女子經期來了逾1,000天，即近3年，十分恐怖。她在社交網稱，由2022年開始來經連續不斷，醫生也摸不著頭腦，直至第950天，才發現「血流不止」的原兇。她在最初照超聲波時其實已露端倪，但卻沒有人告訴她患有罕見雙角子宮(bicornuate uterus)。
月經超過1000天｜買衛生巾買到窮
女性經期一般相隔21天至35天來一次，維持2至7天不等，但可隨著年齡增長、荷爾蒙分泌和生活緊張等因素而變得不穩定，但像TikTok網主Poppy那般不間斷卻十分罕見，醫生有開藥給她，但經期仍沒有完結。月經不停令Poppy體內鐵質水平超低，並影響肌肉和骨骼，她也持續頭痛和頭暈噁心。其後超聲波檢查時發現她卵巢有水囊，醫生初時也以為那導致經期持續數星期，但之後因沒有停止的跡象，推翻此可能性，那時Poppy已來經3個月。她指，買衛生巾買到窮，笑說寓所附近店舖無執笠全賴她買衛生巾。
月經超過1000天｜網民提醒才發現源頭
Poppy稱，之後不斷檢查，持續了一年仍找不到經期不斷的原因，做磁力共振掃描、超聲波等檢查，然後食藥，周而復始，仍然沒有用，令她嚴重抑鬱。直至月經來了第950天，其一名追隨者說她或有畸形子宮，才解開謎題。其實她來經第三、四個月已照超聲波，但卻無人發現其子宮是雙角子宮，子宮腔一分為二。據悉，少於5%的婦女患有雙角子宮，通常直至懷孕或多次流產才會發現。不少患雙角子宮婦女沒有病徵，但也可能出現大量經血、長時間來經和經痛等。發現經血不止源頭後，Poppy說人生終於有希望，並打算做手術矯正其雙角子宮。