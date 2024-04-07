23歲女扮14歲 勾引5少男發生性行為 出庭受審真身曝光(有片)

美國一名23歲女子，詳稱自己只得14歲，在網上結識一名未成年少男，其後涉嫌跟他發生性行為，於去年11月被捕。案件如今有進一步發展，據報受女疑犯侵犯的尚有另外4名年齡介乎12至15歲的少年。
疑犯Alyssa Ann Zinger去年11月被捕時，被指涉嫌與最少一名年齡低至12診的中學生發生關係。據報她在社交app《Snapchat》上謊稱自己14歲，結識了受害男童，之後二人曾發生近30次性行為。
性侵少年｜女疑犯向首名受害人 自爆曾跟多名少年發生關係
她於上周四二度被捕，原因有再多4名少年懷疑受害，令她遭起訴的罪名，由7項指控增至12項。據報探員向首名受害男童問話後，得悉Zinger曾與他多次發生關係之餘，她還告訴他，尚有跟多名13至15歲的少年發生過關係。
23歲的女疑犯Alyssa Ann Zinger居於佛羅里達州Tampa市，據報她曾在《Snapchat》向多名未成年男童，發放色情片段；另網上流傳她在《TikTok》發布的熱舞片段。警方擔心仍有其他未成年人士受害，呼籲曾與Zinger發生關係的未成年人士報案。
女疑犯惡行曝光，是出於她與一名未成年男孩在諾德斯特龍百貨(Nordstrom)行竊時被捕，當時她雖向警員提供真實姓名，但卻訛稱自己生於2009年，但警員根據其姓名，發現一名同名同姓女子於2001年出生，但女疑犯當時還辯那是她同名同姓的同父異母姊妹，最終警方根據相闔文年，查明她虛報年齡。