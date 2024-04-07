23歲女扮14歲 勾引5少男發生性行為 出庭受審真身曝光(有片)

美國一名23歲女子，詳稱自己只得14歲，在網上結識一名未成年少男，其後涉嫌跟他發生性行為，於去年11月被捕。案件如今有進一步發展，據報受女疑犯侵犯的尚有另外4名年齡介乎12至15歲的少年。

疑犯Alyssa Ann Zinger去年11月被捕時，被指涉嫌與最少一名年齡低至12診的中學生發生關係。據報她在社交app《Snapchat》上謊稱自己14歲，結識了受害男童，之後二人曾發生近30次性行為。