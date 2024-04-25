23歲女肉毒桿菌中毒身體癱瘓 疑飲受污染罐頭湯

肉毒桿菌｜23歲的Claudia de Albuquerque Celada因肉毒桿菌中毒，導致全身癱瘓。(互聯網)

一名到美國科羅拉多州交流的巴西女子突然肉毒桿菌中毒，導致身體癱瘓，須靠呼吸機維持生命。家人指她被診斷肉毒桿菌中毒，相信是從食物感染。她的朋友則懷疑其飲了受污染的罐頭湯。 報道指，23歲的Claudia de Albuquerque Celada先出現頭暈，之後視力模糊，繼而呼吸困難。從出現徵狀的24小時內，其身體機能迅速惡化，全身肌肉癱瘓，並須接駁呼吸機。兩星期後，醫生指致病原因是肉毒桿菌中毒(botulism)。肉毒桿菌攻擊身體的神經系統，每年僅100名美國人染感，而病毒並不會傳染。

肉毒桿菌｜曾在市集攤檔買自製罐頭湯 Celada家人在社交網稱，她於去年11月到科羅拉多州工作，但無說屬甚麼行業。於2月某一天，買了疑涉事的罐頭湯約15天後，因不適提早下班，沖涼後便睡覺，但卻出現呼吸困難等徵狀。Celada向朋友發短訊求助，當朋友翌日早上到其家時，發現她情況惡化，難以自行呼吸和面癱，四肢也無力。她進院時已全身癱瘓。有朋友稱，Celada可能是從市集攤檔所買的罐頭湯感染肉毒桿菌。

肉毒桿菌｜食源性肉毒中毒常見於自製罐頭食物 食源性肉毒中毒(foodborne botulism)是進食了感染C型肉毒桿菌毒素的食物，可攻擊神經系統並導致癱瘓。最常出現於自製罐頭食物，因食物並未有適當保存。過去食源性肉毒中毒通常與醃製沙甸魚、羅勒醬、番茄醬和泡菜等醃菜有關，也有人食了受污染的熱狗辣椒醬感染該毒素。病徵通常由眼、臉、口和喉嚨開始，然後蔓延到其他身體部位，嚴重者影響涉及呼吸的肌肉，導致呼吸困難甚至死亡。