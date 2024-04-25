23歲女肉毒桿菌中毒身體癱瘓 疑飲受污染罐頭湯

一名到美國科羅拉多州交流的巴西女子突然肉毒桿菌中毒，導致身體癱瘓，須靠呼吸機維持生命。家人指她被診斷肉毒桿菌中毒，相信是從食物感染。她的朋友則懷疑其飲了受污染的罐頭湯。
報道指，23歲的Claudia de Albuquerque Celada先出現頭暈，之後視力模糊，繼而呼吸困難。從出現徵狀的24小時內，其身體機能迅速惡化，全身肌肉癱瘓，並須接駁呼吸機。兩星期後，醫生指致病原因是肉毒桿菌中毒(botulism)。肉毒桿菌攻擊身體的神經系統，每年僅100名美國人染感，而病毒並不會傳染。
肉毒桿菌｜曾在市集攤檔買自製罐頭湯
Celada家人在社交網稱，她於去年11月到科羅拉多州工作，但無說屬甚麼行業。於2月某一天，買了疑涉事的罐頭湯約15天後，因不適提早下班，沖涼後便睡覺，但卻出現呼吸困難等徵狀。Celada向朋友發短訊求助，當朋友翌日早上到其家時，發現她情況惡化，難以自行呼吸和面癱，四肢也無力。她進院時已全身癱瘓。有朋友稱，Celada可能是從市集攤檔所買的罐頭湯感染肉毒桿菌。
肉毒桿菌｜食源性肉毒中毒常見於自製罐頭食物
食源性肉毒中毒(foodborne botulism)是進食了感染C型肉毒桿菌毒素的食物，可攻擊神經系統並導致癱瘓。最常出現於自製罐頭食物，因食物並未有適當保存。過去食源性肉毒中毒通常與醃製沙甸魚、羅勒醬、番茄醬和泡菜等醃菜有關，也有人食了受污染的熱狗辣椒醬感染該毒素。病徵通常由眼、臉、口和喉嚨開始，然後蔓延到其他身體部位，嚴重者影響涉及呼吸的肌肉，導致呼吸困難甚至死亡。
根據香港食物安全中心資料，肉毒桿菌是會產生毒素的有孢子細菌，只可在完全無氧的環境下繁殖。此菌可在攝氏3.3至50.0度的溫度下生長，但不會在酸鹼值4.6以下的酸性環境生長，其孢子在環境中無處不在，可於土壤、海洋沉積物和魚類及其他動物的腸道中找到。
肉毒桿菌｜可產生極強神經毒素
這些孢子非常耐熱，令肉毒桿菌可在休眠狀態中存活。一旦有利其生長的合適環境出現，孢子便有可能發芽生長。肉毒桿菌會產生毒性極強的神經毒素，毒素分量即使只得數納克(一納克即十億分之一克)已足以引致肉毒中毒。不過，烹煮(例如攝氏80度的熱力)十分鐘或更長時間就可破壞這種毒素。在食物製造業中，有時會使用特定防腐劑抑制肉毒桿菌的生長。舉例來說，在生產火腿和煙肉的過程中便會使用亞硝酸鈉和硝酸鈉。