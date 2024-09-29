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國際
2024-09-29 21:49:17

23歲女「中8次新冠」頭髮幾近掉光｜新冠後遺症(有片)

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Morley本來擁有一頭長長秀髮(左)，但中8次新冠後掉了80%頭髮(右)，最終決定剃光頭(中)。(互聯網)

Morley本來擁有一頭長長秀髮(左)，但中8次新冠後掉了80%頭髮(右)，最終決定剃光頭(中)。(互聯網)

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新冠肺炎/長新冠會導甩頭髮？英國威爾斯一名23歲女子竟中過8次新冠肺炎，更駭人的是她的頭髮之後幾乎掉光，變得極其稀疏，她只好把心一橫將僅餘的頭髮剪掉，她深信是新冠後遺症導致她甩頭髮。  

新冠後遺症｜頭髮本來又長又厚

住在威爾斯Newport的23歲女事主Lydia Morley去年11月發現她本來一頭又長又厚的深啡色秀髮，變得愈來愈薄，每洗澡也見自己掉下不少頭髮。沒多久她已心知不妙。

新冠後遺症｜醫生起初指壓力導致「鬼剃頭」

至今年1月，父親跟她說發現她後腦位置禿了一塊，她去看醫生時被指患上俗稱「鬼剃頭」的「斑禿」，醫生認為是壓力導致，但她自覺是「最無壓力的人」，因此不認同醫生的診斷。

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新冠後遺症｜自己認為因患8次新冠削弱免疫系統

據報她自2020年起感染過8次新冠肺炎，她深信「我中了太多次，導致免疫系統一再被削弱」，「我在去年11月中了第8次之後，就開始發現掉頭髮」。

本來擁有一頭長長秀髮。(互聯網) 狂掉頭髮時期。(互聯網) 狂掉頭髮時期。(互聯網) 狂掉頭髮時期。(互聯網) 剃頭並把秀髮捐出。(互聯網) 剃光頭後有新頭髮長出。(互聯網) 剃光頭後有新頭髮長出。(互聯網) 剃光頭後有新頭髮長出。(互聯網) 戴上假髮。(互聯網) 戴上假髮。(互聯網) 戴上假髮。(互聯網) 戴上假髮。(互聯網) 戴上假髮。(互聯網) 狂掉頭髮時期(左)及剃光頭後。(互聯網)

新冠後遺症｜醫生指有可能長新冠 但無法證實

醫生亦認同長新冠可能導致掉頭髮，但認為「斑禿」的成因至今未有定論，「醫生確實說過這(長新冠)可能是造成這種情況的原因，但他們也說這也可能是一百萬種其他原因」。

Morley最終在5個月內掉了80%頭髮，她直言已認出鏡子的自己，「我是非常外向的人，脫髮確實對此(外向程度)會有影響，因為人們沒意識到他們的自我認同很大程度取決於外表」。

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新冠後遺症｜剃光頭捐秀髮助人 重新振作兼鼓勵同路人

隨著自信心一落千丈，她開始避免拍照，最終她決定把僅餘頭髮剃掉，並把其捐給慈善機構，亦因此重建自信心，「把頭髮剃掉並籌集一點錢來幫助別人，你會感覺好一百萬倍」，再加上「全臉化妝加上光頭，對女人來說真的很好看，這讓我感覺更加女性化」。她亦發現削掉所有頭髮後，看到有新頭髮長出。雖然她如今擁有多頂假髮，但她強調自己可以光頭出門，揚言自己已可適應不同的風格。她也希望藉著自身經歷鼓勵同路人。

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