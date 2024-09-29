23歲女「中8次新冠」頭髮幾近掉光｜新冠後遺症(有片)

新冠肺炎/長新冠會導甩頭髮？英國威爾斯一名23歲女子竟中過8次新冠肺炎，更駭人的是她的頭髮之後幾乎掉光，變得極其稀疏，她只好把心一橫將僅餘的頭髮剪掉，她深信是新冠後遺症導致她甩頭髮。

新冠後遺症｜頭髮本來又長又厚

住在威爾斯Newport的23歲女事主Lydia Morley去年11月發現她本來一頭又長又厚的深啡色秀髮，變得愈來愈薄，每洗澡也見自己掉下不少頭髮。沒多久她已心知不妙。

新冠後遺症｜醫生起初指壓力導致「鬼剃頭」

至今年1月，父親跟她說發現她後腦位置禿了一塊，她去看醫生時被指患上俗稱「鬼剃頭」的「斑禿」，醫生認為是壓力導致，但她自覺是「最無壓力的人」，因此不認同醫生的診斷。