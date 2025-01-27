23歲成人網女網紅酒店露台拍3P　疑失平衡墮樓慘死(有片)

巴西近日發生一宗墜樓慘劇，23 歲的成人網紅Anna Polly在OnlyFans上擁有大批粉絲，在當地頗有人氣。日前一名X平台的用戶發佈貼文指，Polly在酒店露台上和2名男子進行性行為時不慎失去平衡墜樓身亡，貼文還附上了一段影片顯示，酒店職員正在用白布覆蓋屍體。不過，事件目前尚未被證實。

綜合報道，Polly雖在巴西網紅圈已頗具知名度，近期想藉由拍攝影片增加OnlyFans作品，她於上周六(25日)下午，帶同2名男子到酒店拍攝影片，卻因不明原因從房間陽台處墜落，報導稱，波莉墜樓時下身赤裸，她傷勢過重而當場死亡。究竟是單純的墜樓意外還是有謀殺可能，仍有待釐清。貼文還稱，Polly遺下了1名年幼的孩子。