23歲日女怒控遭曼谷按摩師性侵 老闆娘竟辯稱：手指放進下體是按摩服務

翻譯貼文的網友上傳泰國街頭按摩的畫面。(互聯網)

日本一名23歲女子控訴，早前在泰國曼谷旅遊期間光顧按摩店，慘遭男按摩師「指姦」，事後報警卻徒勞，按摩店老闆娘還包庇員工，竟辯稱他把手指伸進下體，是按摩服務的一部分。

泰媒Thaiger報道，該名日本女子在Twitter發文講述事發經過，呼籲外遊時務必小心。帖文於本月11日發布後，有網友以泰文翻譯，旋即引起熱議。女子稱，今年2月與中國籍男友一起光顧曼谷旅遊熱點考山路(Khao San Road)附近Ram Buttri路的Tong Ou按摩店，入內後，兩人被安排單獨接受按摩服務。

報警2小時仍沒警員到場

名叫Mai Nirakthai的男按摩師被指派替女子按摩，期間他突然把手指伸進女子下體，女子當場嚇到尖叫求救。她事後報警，但等了2小時，警員也沒到場，最後只好把按摩師強行拉到500米外的警局報案。

受害人被要求示範性侵動作

女子續稱，警員沒在她面前向按摩師問話，而是在另一房間跟他私下談話，按摩師回來時，還對著她怒吼，說是她的錯。更令人震驚的是，按摩店老闆娘辯稱，把手指伸進女性下體是按摩服務的一部分，還要求女子配合示範按摩師當時的動作，說要向女子和警方解釋那是正常的服務。