23歲日女怒控遭曼谷按摩師性侵 老闆娘竟辯稱：手指放進下體是按摩服務

日本一名23歲女子控訴，早前在泰國曼谷旅遊期間光顧按摩店，慘遭男按摩師「指姦」，事後報警卻徒勞，按摩店老闆娘還包庇員工，竟辯稱他把手指伸進下體，是按摩服務的一部分。
泰媒Thaiger報道，該名日本女子在Twitter發文講述事發經過，呼籲外遊時務必小心。帖文於本月11日發布後，有網友以泰文翻譯，旋即引起熱議。女子稱，今年2月與中國籍男友一起光顧曼谷旅遊熱點考山路(Khao San Road)附近Ram Buttri路的Tong Ou按摩店，入內後，兩人被安排單獨接受按摩服務。
報警2小時仍沒警員到場
名叫Mai Nirakthai的男按摩師被指派替女子按摩，期間他突然把手指伸進女子下體，女子當場嚇到尖叫求救。她事後報警，但等了2小時，警員也沒到場，最後只好把按摩師強行拉到500米外的警局報案。
受害人被要求示範性侵動作
女子續稱，警員沒在她面前向按摩師問話，而是在另一房間跟他私下談話，按摩師回來時，還對著她怒吼，說是她的錯。更令人震驚的是，按摩店老闆娘辯稱，把手指伸進女性下體是按摩服務的一部分，還要求女子配合示範按摩師當時的動作，說要向女子和警方解釋那是正常的服務。
受害人：在泰國報警沒用
受害女子其後向日本駐曼谷大使館通報此事，警方敦促她翌日再到警局一趟，但當她抵達警局，就發現吃閉門羹。女子在貼文中怒言：「報警在日本才有用，在泰國就沒用，即使你被性侵，甚至被殺，你還是要自己照顧自己，大家小心。」女子表示，按摩店其他職員並沒質疑她的指控，也沒吃驚，這種事就像在店裡經常發生。
事件引發關注，網友紛紛要求警方徹查事件，有報道指，按摩店CCTV片段事後自動刪除，涉案按摩師已離職。一名泰國網友回應指，她一名女性友人在泰國門面豪華、看似可靠的按摩店遭性侵。