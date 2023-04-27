24歲女子在家休息「一顆東西穿進來」　就醫驚見子彈卡在生殖器官

醫學刊物《國際外科病例報告期刊》（International Journal Of Surgery Case Reports）近期分享一則令人匪夷所思的案件，非洲索馬利亞一名24歲女性在家中休息時，一顆流彈竟穿過天花板射中她的陰蒂，還卡在體內。所幸這顆流彈在擊中前被阻礙物品減低速度，才未造成更大傷害。這名女性接受手術取出子彈隔天就出院了，恢復情況良好。

《紐約郵報》報道，這篇醫療案件的作者表示，這是第一例子彈穿透女性外陰區域，並且留在陰蒂中的個案。當時這名24歲女性只是在家中休息，沒想到禍從天降，她馬上到首都摩加迪休（Mogadishu）一間醫院就醫，取出體內的子彈。

女子經過局部麻醉手術，才取出這顆卡在陰蒂位置的鉛質子彈。（圖／翻攝自International Journal Of Surgery Case Reports）