24歲女游水遭螺旋槳絞斷四肢慘死　船長：不見海裡有人

哥倫比亞聖安德烈斯省上周發生驚悚致命意外，一名24歲女大學生與家人到海灘戲水，游泳期間遭一艘小船撞擊，四肢被螺旋槳「當場扯斷」，到院前就已明顯死亡，涉事船長在事後向警方自首，指當時不見海裡有人。

綜合報道，24歲女大學生Yurany Vanegas在當地時間上周五(8日)與家人到Haynes Key小島海灘戲水，卻在游泳時先遭小船撞擊，緊接著四肢在短短幾秒內就被扯斷，雙腿傷勢尤其嚴重。雖然她立刻被船長送到鄰近海灘的醫院搶救，但她到院前就因失血過多身亡。哥倫比亞海軍表示，船長在撞到人之前都沒看到Yurany，他在案發後主動向警方自首，涉事船隻已拖上案等待調查。