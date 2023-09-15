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2023-09-15 14:27:00

24歲女游水遭螺旋槳絞斷四肢慘死　船長：不見海裡有人

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24歲女游水遭螺旋槳絞斷四肢慘死，船長：不見海裡有人。(網上圖片)

24歲女游水遭螺旋槳絞斷四肢慘死，船長：不見海裡有人。(網上圖片)

哥倫比亞聖安德烈斯省上周發生驚悚致命意外，一名24歲女大學生與家人到海灘戲水，游泳期間遭一艘小船撞擊，四肢被螺旋槳「當場扯斷」，到院前就已明顯死亡，涉事船長在事後向警方自首，指當時不見海裡有人。

綜合報道，24歲女大學生Yurany Vanegas在當地時間上周五(8)與家人到Haynes Key小島海灘戲水，卻在游泳時先遭小船撞擊，緊接著四肢在短短幾秒內就被扯斷，雙腿傷勢尤其嚴重。雖然她立刻被船長送到鄰近海灘的醫院搶救，但她到院前就因失血過多身亡。哥倫比亞海軍表示，船長在撞到人之前都沒看到Yurany，他在案發後主動向警方自首，涉事船隻已拖上案等待調查。

24歲女大學生Yurany Vanegas。(網上圖片) 涉事船隻已被拖上岸等待調查。(網上圖片)

當地近年發生多宗船撞人事件

Yurany的葬禮已於周二(12)舉行。聖安德烈斯省長雖對瓦妮加絲的家人表達致哀，並表示正在調查中。他正尋求限制海灘的特定區域僅供游泳者使用，並禁止船隻在附近航行，並呼籲該部門的國會成員擱置自己的利益，通過立法，防止類似事件在聖安德烈斯發生。

當地報道提到，該省近年來已發生多宗「船撞人」事件。202211月，26歲女子Natalia Larrañaga被船撞擊、雙腿被切斷，隔天在醫院身亡；同年8月一名哥斯大黎加遊客Joan López發生類似事故，腹部、生殖器被割傷但獲救。

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