24歲男中近百萬巨獎 暪住家人大半年終「穿煲」(有片)

英國一名24歲男子電視節目中贏得9.9萬英鎊(約97萬港元)巨額獎金，而他竟一直向家人隱瞞，但又並非「唔想分錢」，那所為何事？
歐哈洛蘭(Daniel O'Halloran)早前參加了ITV電視台的智力遊戲《1%俱樂部》(1% Club)。該節目由喜劇演員李Lee Mack主持，考驗參賽者的邏輯和常識，100位參賽者中只有一位幸運優勝者嬴得大獎。
結果歐哈洛蘭沉著應戰，闖到節目最後階段，他可以選擇只1萬英鎊(約9.8萬港元)獎金，亦可冒著失去所有獎金的風險，競逐終極大獎。最終他決定冒險，並勝出了。
巨額獎金｜父母是節目忠實粉絲
節目於2022年7月在曼徹斯特拍攝，但直到今年4月29日才播出，期間歐哈洛蘭一直「忍口」，令家人以為他只贏得1萬鎊，而真正的喜訊他只曾跟祖母分享。歐哈洛蘭向《切斯特標準報》表示，「在過去的九個月裡，我的家人一直以為我拿了10,000英鎊，因為我不可能保守這樣一個大秘密」，結果一家人一起收看節目，「當我說我要接受問題(挑戰終極大獎)時，他們都瘋狂了」。
原來歐哈洛蘭的父母是該節目的忠實粉絲，他贏得大獎後想等節目播出時才給他們驚喜，他直言忍得很辛苦，「這是最美好的事(看節目播出得知真相)，因為不跟他們說實在太難了」。歐哈洛蘭說本來心想一旦在節目上有所斬獲，便開派對跟家人慶祝，沒料贏得巨獎，他也毫不吝嗇，決定帶全家四出旅遊並承擔所有費用。