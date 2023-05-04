24歲男中近百萬巨獎 暪住家人大半年終「穿煲」(有片)

英國一名24歲男子電視節目中贏得9.9萬英鎊(約97萬港元)巨額獎金，而他竟一直向家人隱瞞，但又並非「唔想分錢」，那所為何事？

歐哈洛蘭(Daniel O'Halloran)早前參加了ITV電視台的智力遊戲《1%俱樂部》(1% Club)。該節目由喜劇演員李Lee Mack主持，考驗參賽者的邏輯和常識，100位參賽者中只有一位幸運優勝者嬴得大獎。

結果歐哈洛蘭沉著應戰，闖到節目最後階段，他可以選擇只1萬英鎊(約9.8萬港元)獎金，亦可冒著失去所有獎金的風險，競逐終極大獎。最終他決定冒險，並勝出了。