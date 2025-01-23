25歲仔拍跳15米高瀑布　5日後才尋獲遺體(有片)

多次發生有人為拍短片而喪命事件，惟事件屢見不少。印度恰蒂斯加爾邦一名25歲男子到一個瀑布景點郊遊，期間他要朋友幫他拍攝跳水特技影片來分享社交平台，詎料因此而喪命。他的遺體在意外發生5日後才被尋獲。

綜合報道，事發於上周三(15日)，25歲男子Rahul Singh與朋友們一起到旅遊景點高爾加特瀑布野餐期間，他要朋友幫忙拍影片，然後他便從崖上衝刺後跳下約50英呎(約15米)高的瀑布。網上流傳影片顯示，Singh跳下在水面擊出巨大水花後，便漂在水面沒有動靜，疑似受水面衝擊而暈倒。