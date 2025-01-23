25歲仔拍跳15米高瀑布　5日後才尋獲遺體(有片)

多次發生有人為拍短片而喪命事件，惟事件屢見不少。印度恰蒂斯加爾邦一名25歲男子到一個瀑布景點郊遊，期間他要朋友幫他拍攝跳水特技影片來分享社交平台，詎料因此而喪命。他的遺體在意外發生5日後才被尋獲。
綜合報道，事發於上周三(15日)，25歲男子Rahul Singh與朋友們一起到旅遊景點高爾加特瀑布野餐期間，他要朋友幫忙拍影片，然後他便從崖上衝刺後跳下約50英呎(約15米)高的瀑布。網上流傳影片顯示，Singh跳下在水面擊出巨大水花後，便漂在水面沒有動靜，疑似受水面衝擊而暈倒。
居民：類似事件每年發生多次但政府不作為
朋友們在Singh躍入水中後歡呼叫好，後來見他漂在水面，以為他是在惡搞，未有立即施救，後來見他沉入水裡，才驚覺事態嚴重。雖然附近有其他遊客發現Singh的異常，試圖進行救援未能成功，最後救援隊到場展開搜救，花了5日才把Singh的遺體打撈上岸。
事發後，當地居民和遊客要求政府採取行動改善現場安全。一名居民指出，現場沒有警告牌，也沒有巡邏人員，類似的事件明明每年都會發生很多次，然而政府卻一直沒有作為。
警告：影片內容含有危險行為，切勿模仿
Se lanza a un rio por diversion y termina ahogandose ☠️ 🏊♀️ ( Mil maneras de morir ⚠️ ) pic.twitter.com/3jaMxB6ssB— La mano Con pelos (@lamanoconpelosx) January 20, 2025