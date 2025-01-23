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國際
2025-01-23 15:55:00

25歲仔拍跳15米高瀑布　5日後才尋獲遺體(有片)

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男子拍跳15米高瀑布，5日後才尋獲遺體。(X)

男子拍跳15米高瀑布，5日後才尋獲遺體。(X)

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多次發生有人為拍短片而喪命事件，惟事件屢見不少。印度恰蒂斯加爾邦一名25歲男子到一個瀑布景點郊遊，期間他要朋友幫他拍攝跳水特技影片來分享社交平台，詎料因此而喪命。他的遺體在意外發生5日後才被尋獲。

綜合報道，事發於上周三(15)25歲男子Rahul Singh與朋友們一起到旅遊景點高爾加特瀑布野餐期間，他要朋友幫忙拍影片，然後他便從崖上衝刺後跳下約50英呎(15)高的瀑布。網上流傳影片顯示，Singh跳下在水面擊出巨大水花後，便漂在水面沒有動靜，疑似受水面衝擊而暈倒。

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Singh跳下在水面擊出巨大水花後，便漂在水面沒有動靜，疑似被水面撞擊拍暈。(X) Singh跳下在水面擊出巨大水花後，便漂在水面沒有動靜，疑似被水面撞擊拍暈。(X) Singh跳下在水面擊出巨大水花後，便漂在水面沒有動靜，疑似被水面撞擊拍暈。(X)

居民：類似事件每年發生多次但政府不作為

朋友們在Singh躍入水中後歡呼叫好，後來見他漂在水面，以為他是在惡搞，未有立即施救，後來見他沉入水裡，才驚覺事態嚴重。雖然附近有其他遊客發現Singh的異常，試圖進行救援未能成功，最後救援隊到場展開搜救，花了5日才把Singh的遺體打撈上岸。

事發後，當地居民和遊客要求政府採取行動改善現場安全。一名居民指出，現場沒有警告牌，也沒有巡邏人員，類似的事件明明每年都會發生很多次，然而政府卻一直沒有作為。

警告：影片內容含有危險行為，切勿模仿

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