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國際
2024-03-11 21:01:39

25歲男扮「多重人格」要脅女子上床唯命是從 囚8年 沉迷一套驚慄片

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25歲犯人Joseph Head據報對荷李活電影《思．裂》(Split)深深著迷。(互聯網)

25歲犯人Joseph Head據報對荷李活電影《思．裂》(Split)深深著迷。(互聯網)

英國一名25歲男子佯稱自己有「多重人格」，而其中一個人格「非常暴力」，以操控一名女子，並強迫她發生性行為，被判囚8年。據報男子自己擬定了各個「人格」的性格及名字，但心理報告鑑定他根本沒有患多重人格障礙。

多重人格｜被告沉迷於多重人格電影《思．裂》

25歲犯人Joseph Head據報對荷李活電影《思．裂》(Split)深深著迷。該電影講述由James McAvoy飾演的男主角，患有曾被稱為多重人格障礙的「解離性身份障礙」(DID)，其有23種人格、23個名字，綁架了3名女子，並殺死其中兩名。

電影《思．裂》劇照︰

多重人格｜指其中一個人格「非常暴力」要脅對方

案情指，居於薩里郡(Surrey)埃普索姆(Epsom)向化名「J」的女受害人稱，自己有「解離性身份障礙」，其中一個人格「非常暴力」，若她不順著他的意思去做，這個兇殘人格就會出現。Head在3個月內不斷操控女受害人，並令她深信一旦拒絕跟他發生性行為，她就會遭受嚴重傷害。據報Head又向女受害人表示，他幾個不同人格迫使他濫藥。女受害人最終決定報警。

多重人格｜警檢獲筆記列出各個「人格」名字及特徵

當警方搜尋Head的寓所時，檢獲他所寫的筆記，勾畫了他各個不同人格的特徵和名字。然而，毒理化驗報告指被告沒有濫藥情況，而心理報告則顯示他根本沒有患上「解離性身份障礙」。Head被控以3項強姦及一項性侵罪，他否認控罪，日前被判罪成囚8年。

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