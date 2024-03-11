25歲男扮「多重人格」要脅女子上床唯命是從 囚8年 沉迷一套驚慄片

英國一名25歲男子佯稱自己有「多重人格」，而其中一個人格「非常暴力」，以操控一名女子，並強迫她發生性行為，被判囚8年。據報男子自己擬定了各個「人格」的性格及名字，但心理報告鑑定他根本沒有患多重人格障礙。

多重人格｜被告沉迷於多重人格電影《思．裂》

25歲犯人Joseph Head據報對荷李活電影《思．裂》(Split)深深著迷。該電影講述由James McAvoy飾演的男主角，患有曾被稱為多重人格障礙的「解離性身份障礙」(DID)，其有23種人格、23個名字，綁架了3名女子，並殺死其中兩名。