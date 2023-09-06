250萬名錶當街被搶　F1賽車手跑到氣咳親身追回(有片)

一名一級方程式(F1)賽車手剛於意大利一場賽事中奪獎，在米蘭與團隊外出慶功期間竟然遭到當街搶劫，他與保鑣隨即追捕，最終在熱心市民的協助下，親手追到匪徒，並將價值至少30萬歐元(折合約250萬港元)的名錶搶回。

綜合報道，29歲的來自西班牙賽車手Carlos Sainz Jr.，效力於一級方程式（F1）法拉利車隊。他於上周日(3日) 在意大利大獎賽(Italian Grand Prix)奪得第三名佳績，就與團隊外出慶功時，竟然在米蘭亞曼尼酒店遭到匪徒當街搶劫。他和保鑣立刻拔腿狂奔，最終在熱心民眾協助下，親自追到歹徒，並將價值至少30萬歐元的名錶「Richard Mille」搶回來。網上影片顯示，Carlos Sainz Jr.當時穿著隊服，已成功奪回珍貴的手錶，不過，他追賊追到氣喘喘，旁人紛紛走過來拍肩安撫。與此同時，警方正將身穿黑衣的匪徒鎖上手扣。