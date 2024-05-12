26歲中國女留學生巴黎離奇失蹤 母親：最近頻要錢

一名中國女留生在法國巴黎失蹤多天，其母說女兒失聯前行為怪異，十分擔心。當地華人青年組織上周四在社交網發布求助訊息，稱一名叫曾令祺(ZENG Linqqi)的26歲女學生在巴黎失聯多天。據悉，曾母鄭女士於5月4日晚最後一次與女兒通電話。鄭稱女兒在4月底至5月初多次要她轉錢，於5月2日那天晚上又要求家人轉錢，金額雖不大，但她向女兒說「你最近用錢太頻繁了。」結果女兒發微信說：「媽媽快點，有人威脅我，不轉(錢)給我等下他要打死我的。」

鄭女士最終給女兒轉了錢，並叫女兒報警，女兒卻說不能報警，會被打死的。到了5月3日，女兒又再度要錢，結果翌日人間蒸發。鄭女士表示，失蹤當天與女兒以短訊聯絡，女兒當晚6時至7時左右稱，要從原本住的學生公寓轉到酒店居住。鄭女士最後撥打女兒的微信電話，女兒接聽後，只說自己有事沒空，也叫母親不要管她，之後便失聯。當地人稱，曾看到曾令祺精神恍惚，給了錢後連奶茶都沒有拿。也有人看見她在校園內邊打電話邊哭。鄭女士表示，女兒的好友告訴她，女兒被前男友經常騷擾，兩人在美國分手後，該名男子追到法國要求復合。

中國女留學生失蹤｜當地華人：所住地區治安不算亂

內媒報道，據網民發布的訊息，曾令祺居於巴黎13區Porte de Choisy附近，在Institut Marangoni法國分校讀服裝設計碩士。最後一次與家人通話是5月4日晚上7時30左右，當時她自稱在麥當勞，很可能是在Porte de Choisy的麥當勞店，此後就失去了音訊。

4月27日至5月12日是法國的假期，曾令祺的家人雖已報警，但警方無法立刻處理這宗失蹤事件，讓她的家人尤其著急。內媒稱，曾令祺就讀的學校也在放假，無法聯絡上職員。而曾令祺最後露面的地區Porte de Choisy，據悉為流浪漢聚集地區，時常會發生夜間襲擊、毆鬥和搶劫等。當地華人稱，該區的治安環境在巴黎屬於中等，居住在此區域的亞洲人比較多，在巴黎不算亂。