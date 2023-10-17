26歲前烏拉圭小姐不敵子宮頸癌離世　曾參加2015年三亞舉行的環球小姐比賽

曾在2015年代表烏拉圭參加環球小姐比賽的選美皇后阿瑪斯（Sherika De Armas）驚傳因子宮頸癌去世，得年26歲。烏拉圭當地媒體報導稱，阿瑪斯在與子宮頸癌奮戰了2年後於上週去世，朋友和家人紛紛在社群平台上向她致哀。烏拉圭小姐羅梅羅 (Carla Romero) 哀悼寫道：「她是我一生中遇到過的最美麗的女人之一。」她的好友西亞瓦利亞 (Anto Ciavaglia) 則表示：「我永遠記得妳臉上散發著的美麗光芒。」

曾加入兒童癌症組織成為義工

阿瑪斯在2015年中國大陸三亞舉行的環球小姐比賽中雖然未能進入前30名，但她年僅18歲就站上如此大的舞台，還是受到了相當程度的矚目。當時，還有媒體稱讚她擁有「美麗的臉龐、過人的身高和魅力四射的個性」，認為她是烏拉圭年輕世代中最被看好的人才之一。阿瑪斯在接受採訪時曾說，「我喜歡一切與時尚有關的東西，能夠參加環球小姐比賽是每個女孩的夢想，我很高興能夠參與這段充滿挑戰的經歷。」此外，阿瑪斯也成立美容工作室銷售個人護理、化妝品和美髮產品。人美心也美的她，也加入兒童癌症組織佩雷斯·斯克雷米尼基金會（Pérez Scremini Foundation）的志工，奉獻自己的時間。據美國疾病管制與預防中心表示，子宮頸癌最好發的族群為30歲以上的女性，因此婦女應該透過定期篩檢和接種 HPV 疫苗來有效預防。

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