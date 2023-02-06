26歲女身高逾7呎 全球最高女人 搭飛機要用6個位(有片)

有男士面對高妹會唱「我沒有6呎高」，但就算6呎高對她來說仍然是太矮了，因這位土耳其高妹身高7.07呎(215公分)，是全球最高的女性。除了身高外，她又因病不能久坐，直至近日才在航空公司協助下，達成由土耳其飛往美國的夢想！ 26歲高妹Rumeysa Gelgi近日接受訪問，透露身高造成的種種生活不便，除包括傢私都要特意訂造，買衣服時要把裙子當成上衣，又或買加大碼的衫，而下身的褲子則幾乎一定要修改。此外，她平日也很難搭車，搭飛機就更難，因她每次只能連續坐2至3小時。

全球最高女人｜患有「韋弗綜合症」 據稱，Gelgi患有「韋弗綜合症」(Weaver syndrome)，是一種罕見的基因疾病，導致骨骼過度生長，據報全球只得約50宗病例。Gelgi在6歲時身高已達5呎8吋，她直言感覺就像「小孩被困在成年人的身體內」，求學時間都在家學習，亦需經常進出醫院。Gelgi在青春期時已開始接受治療，她直言否則她的身高可能會比現在「高很多」。多年來Gelgi亦受心臟問題及脊椎側彎困擾，目前其脊柱鑲有螺絲以助緩減壓力。 Gelgi回想年少時「一路走來並不容易，我沒有朋友，因為我跟同齡的孩子太不同了，但我捱過了」，她感謝父母及老師們的支持。Gelgi自認是個有野心的人，是以在17歲時知道全球最高青少年原來矮過她，她便立即向健力士世界紀錄大全申報。2021年，Gelgi成為了全球最高女性，而去年再成為最大手部及最長手指的紀錄保持者。