26歲年輕警員 激光矯視手術後自殺亡 遺書痛陳副作用(有片)

美國賓夕法尼亞州一名26歲年輕警員，因接受激光矯視手術(LASIK)後，出現嚴重副作用，長期承受劇烈疼痛與視力障礙，最終自殺身亡，事件引起相關手術潛在風險的關注。 術後持續頭痛 視力模糊 重影 飛蚊 畏光 26歲警員金格斯基(Ryan Kingerski)是賓夕法尼亞州彭山警察局的警員，去年夏天為了職業需要接受LASIK手術。術前他和家人獲告知這是一項「簡單、安全且恢復迅速」的手術。然而，在手術後，他卻出現持續性的頭痛、視力模糊、重影、飛蚊症及畏光等症狀，而且長達5個月無法緩解。

瑞恩在遺書中寫道：「LASIK奪走我一切，我再也無法忍受。」父親蒂姆痛訴：「短短12秒的手術，摧毀了他的人生……他從此再沒能穿上警服。」母親史蒂芬妮回憶，兒子術前對生活充滿熱情，術後卻因疼痛和視力問題陷入絕望，不斷自責：「為甚麼醫生沒告訴我這些風險？」

涉事診所強調術前已簽風險同意書 瑞恩在接受手術後，父母帶他遍訪專家，卻只得到「仍在恢復期」的回應，他更因在網上講述自己遭受的副作用，而遭原診所終止其病人關係。涉事的診所「LasikPlus」發表聲明，強調「自殺通常無法歸因單一原因」，並稱術前已簽風險同意書。但蒂姆反駁：「這與心理健康無關——手術前後的瑞恩根本是兩個人。」

美國每年近50萬人接受LASIK 併發症率低於1% 據統計，美國每年近50萬人接受LASIK，併發症率低於1%，但瑞恩的家人認為「即使只有一例也嫌多」。他們公開兒子故事希望提醒大眾：「瑞恩只想說出真相……他不願任何人重蹈覆轍。」今年4月，金格斯基家屬向警局贈送紀念幣，緬懷瑞恩的服務精神。母親史蒂芬妮含淚說道：「他曾多麼熱愛生活，如今我們只能在墓園與他對話。」