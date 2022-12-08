26歲性感小富婆「用不到交友app」登巨型廣告牌徵婚 背後機關算盡 竟然有呢招

交友app推薦邊款見仁見智，而全球最多人用的交友app據報是《Tinder》。近期交友app《Tinder》因俄羅斯侵略烏克蘭，而宣布退出俄羅斯市場，當地一名26歲渴望結識另一半的富婆，因此「頓失支柱」，聲言只好刊登巨型廣告牌求偶徵婚，開放給所有男士申請。然而這不只一段渴望愛情的故事，背後還有賺錢商機……

徵婚交友｜俄女大型廣告牌寫「百萬富婆尋找丈夫」 育有兩名子女的26歲富婆Maria Molonova，近日在俄羅斯烏蘭烏德市(Ulan-Ude)的路邊大型廣告牌，大字標題寫著「一位百萬富婆尋找丈夫」。廣告牌上設有QR code，有意應徵者掃瞄後可填寫名為「申請人生中最佳約會」的問卷，應徵者須提供姓名、年齡、家庭狀況及是否酗酒等基本資料外，亦被問及如何看待送花這行為，而其中一選項是「倒錢落渠」。問卷有不少古怪提問及選項，例如問應徵者的下體呎吋是否與收入成正比。

徵婚交友｜須先填問卷 申請約會要付逾百元 巧妙之處是，若應徵者確定要申請跟她約會，須先付1,000盧布(約104港元)。據報Molonova的廣告引起極大迴響，但她未有透露是否已找到心儀人選。除了申請費袋袋平安外，Molonova本來就是網絡紅人，在Instagram(IG)有逾2.2萬追隨者，無論她最終是否找到真命天子，廣告已令她更受關注。據報Molonova過去曾報名參加求愛真人騷節目，但落選而回。