熱門搜尋:
美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-11-07 12:24:00

26歲歌手簽名會胸部中彈一度命危　槍手竟是另一女歌手

分享：
26歲歌手簽名會胸部中彈一度命危，槍手竟是另一女歌手。(X)

26歲歌手簽名會胸部中彈一度命危，槍手竟是另一女歌手。(X)

adblk5

美國早前一場演唱會發生槍擊事件，26歲女歌手Jada Arnell Thomas在演唱會結束後與歌迷簽名握手期間遭受槍擊，胸部中彈，送院搶救一度命危。警方事後拘捕一名疑犯，令人意外的是，這名疑犯居然是同為26歲的女歌手Micah Williams

綜合報道，事發於上周六(2)Jada當日和「黑人藝術與文學學院」(The Black Academyof Arts and Letters)合作舉行的演唱會結束後舉行簽名會，現場聚集大批歌迷排隊等待與她見面及取簽名，詎料場內突然傳出槍聲，現場頓時陷入混亂，Jada胸部中槍倒地當場。有目擊者表示，事發時看到女槍手慌忙逃離現場的身影，Jada胸口中槍後流出大量鮮血。Jada被送院搶救，一度命危，幸目前狀況已經穩定。

adblk6
同樣為女歌手的26歲疑犯Micah Williams。(X) 26歲女歌手Jada Arnell Thomas在演唱會結束後與歌迷簽名握手期間遭受槍擊。(IG) 26歲女歌手Jada Arnell Thomas在演唱會結束後與歌迷簽名握手期間遭受槍擊。(X) 據指槍手及受害人已認識10年。(X)

據指槍手與受害人已認識10

警方事後循線拘捕一名女疑犯，其身分居然是同樣為女歌手的Micah Williams，警方亦在她的背包內找到一把懷疑涉案手槍。警方表示，Micah目前已被拘留，並以涉嫌持有致命武器的加重攻擊罪名起訴，保釋金為20萬美元。警方尚未透露Micah的行兇動機，以及她與Jada之間的關係。

今次演唱會的主辦人Curtis King表示，Micah10年前已認識Jada，兩人曾在同一場表演上有過交集，對於Micah為何犯案就無從得知。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 