26歲歌手簽名會胸部中彈一度命危　槍手竟是另一女歌手

美國早前一場演唱會發生槍擊事件，26歲女歌手Jada Arnell Thomas在演唱會結束後與歌迷簽名握手期間遭受槍擊，胸部中彈，送院搶救一度命危。警方事後拘捕一名疑犯，令人意外的是，這名疑犯居然是同為26歲的女歌手Micah Williams。

綜合報道，事發於上周六(2日)，Jada當日和「黑人藝術與文學學院」(The Black Academyof Arts and Letters)合作舉行的演唱會結束後舉行簽名會，現場聚集大批歌迷排隊等待與她見面及取簽名，詎料場內突然傳出槍聲，現場頓時陷入混亂，Jada胸部中槍倒地當場。有目擊者表示，事發時看到女槍手慌忙逃離現場的身影，Jada胸口中槍後流出大量鮮血。Jada被送院搶救，一度命危，幸目前狀況已經穩定。