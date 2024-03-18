26歲無業男射殺3家人後逃亡　闖民宅挾持人質與警對峙數小時落網

據《美聯社》報導，26歲的安德烈·戈登(Andre Gordon Jr.)在16日早上8點52分左右先闖入萊維敦福爾斯鎮社區的一所住宅，殺害了他 52 歲的繼母凱倫戈登和他 13 歲的妹妹凱拉戈登。據悉當時房子裡還有其他三名家人，包括一名未成年人，他們設法躲了起來，避免被戈登找到遭他槍殺。隨後戈登開車前往萊維敦的另一處住宅，上午9點01分左右再度犯案，槍殺了 25 歲的泰勒丹尼爾 (Taylor Daniel)，丹尼爾是他兩個小孩的母親，而丹尼爾的媽媽也在場被毆打成傷，但傷勢並不嚴重。

挾持親戚做為人質

警方相信槍擊事件發生後，戈登在賓州莫里斯維爾的一個停車場劫持了一名 44 歲男子的車輛，該男子沒有受傷。然後在商店停車場劫持了另一輛汽車，隨後他前往紐澤西州特倫頓附近的一處民宅，並挾持裡面的人做為人質，據悉該處房子的屋主與戈登是親戚關係。下午三點左右，警察包圍了戈登躲藏的民宅，雙方對峙了數小時，最終戈登遭到逮捕。

警方表示，目前還不清楚嫌犯的犯案動機， 福爾斯鎮警察局長向記者透露，戈登過去有一些輕罪的前科，但沒有跡象表明他會犯下類似的事件。

而這起事件也使得聖派翠克節遊行被取消，芝麻街主題遊樂園也被關閉。賓州巴克斯郡當局對部分地區發出了數小時的就地避難令，讓附近居民人心惶惶。