26歲男兩年減重252磅！靠一項運動脫胎換骨

一名曾因暴飲暴食而陷入危機的男子，透露自己在不到兩年的時間內減去近半體重，成功甩掉約約252磅，而且完全沒有依靠減肥針或減肥藥。
26歲的費雷拉(George Ferreira)是一名自由社交媒體經理，他最重時體重接近560磅，沉迷外賣與含糖飲料的習慣從求學時期便開始。他坦言：「在我最糟的時候，我壓力大就吃，沮喪就吃。我可能是在把自己吃向早逝的墳墓。」
家人曾勸他就醫，醫生建議做手術，但他害怕在如此肥胖的狀態下接受麻醉；也有人建議注射減肥針，他同樣拒絕。「我想，如果我不幫自己，我可能活不久了。」他說。
參賽時上磅 548磅當場落淚
2023年，他注意到慈善組織「MANvFAT Football」，但因為害怕面對自己的體重問題而拖延一年。直到2024年3月，他鼓起勇氣參加在當地一個足球俱樂部舉辦的活動。首日站上體重計時，他看到自己重達548磅，當場在球場邊落淚，因為根本跟不上比賽節奏。幸好在教練鼓勵下，他重新振作，並配合飲食調整，逐步減重。如今，他的體重降至294磅。
減肥足球賽 比賽之餘鬥減磅
他回憶：「一開始真的很害怕，甚至只是被加入球隊就覺得壓力很大。作為一個那麼胖的人，我封閉自己，試著隱藏。但大家都讓我感到被接納。」該足球減肥計劃頗為有趣，並非單純入波定輸贏，而是舉行6人足球賽外，也包含定期磅重，球員的減重成果與比賽成績共同決定球隊在聯賽中的排名。賽季結束時，獲勝隊伍與球員會受到表揚，並提供健康食譜建議。
減重前，費雷拉的飲食包括早餐兩份火腿芝士多士配全糖可樂，午餐是大量意粉或薯條，晚餐則是10隻雞翼、3塊炸雞再加薯條。尚有零食如軟糖、蛋糕、香腸卷、整桶雪糕及能量飲品等。如今他一天只吃一餐，通常是午餐或晚餐，取決於是否有足球活動，餐點多為MyProtein即食餐搭配零卡可樂，零食則換成低脂芝士、低脂乳酪及香蕉。他說：「午餐是我的核心餐，像是雞肉配米飯和豆子、三文魚沙律，或是MyProtein即食餐。」
他展望未來，稱嘗試踢滿90分鐘，並希望明年參與全國「大減重比賽」，由北方與南方各挑選11名減重最多的球員，在正式球場進行比賽，這對他來說是「兒時夢想」。