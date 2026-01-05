26歲男兩年減重252磅！靠一項運動脫胎換骨

一名曾因暴飲暴食而陷入危機的男子，透露自己在不到兩年的時間內減去近半體重，成功甩掉約約252磅，而且完全沒有依靠減肥針或減肥藥。

26歲的費雷拉(George Ferreira)是一名自由社交媒體經理，他最重時體重接近560磅，沉迷外賣與含糖飲料的習慣從求學時期便開始。他坦言：「在我最糟的時候，我壓力大就吃，沮喪就吃。我可能是在把自己吃向早逝的墳墓。」

家人曾勸他就醫，醫生建議做手術，但他害怕在如此肥胖的狀態下接受麻醉；也有人建議注射減肥針，他同樣拒絕。「我想，如果我不幫自己，我可能活不久了。」他說。