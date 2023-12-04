26歲男難忍巴人受害 巴黎鐵塔外襲遊客3死傷

以巴衝突繼續在各地引發暴力襲擊。法國巴黎市艾菲爾鐵塔附近，前晚有遊客遇襲，最少1死2傷，死傷者為德國及英國遊客。一名26歲法國男子被捕，其行兇時大叫「真主偉大」。據報疑兇有精神病，因忍受不了近期以巴衝突令巴人死傷慘重而犯案。總統馬克龍形容案件是恐怖襲擊。

案發在當地時間2日晚約8時，疑犯Armand R.先在鐵塔對開的Quai de Grenelle街，用刀襲擊一對遊客夫婦，其中德國及菲律賓雙重國籍丈夫背部及肩膊中刀傷重死亡，妻子則逃脫。之後疑兇見有的士司機上前阻嚇，即跑過橋至塞納河另一邊，用鎚襲擊一對夫婦，包括頭部受傷的英國籍丈夫。警員約10分鐘後趕抵，用電槍制服疑犯。