26歲男難忍巴人受害 巴黎鐵塔外襲遊客3死傷

以巴衝突繼續在各地引發暴力襲擊。法國巴黎市艾菲爾鐵塔附近，前晚有遊客遇襲，最少1死2傷，死傷者為德國及英國遊客。一名26歲法國男子被捕，其行兇時大叫「真主偉大」。據報疑兇有精神病，因忍受不了近期以巴衝突令巴人死傷慘重而犯案。總統馬克龍形容案件是恐怖襲擊。
案發在當地時間2日晚約8時，疑犯Armand R.先在鐵塔對開的Quai de Grenelle街，用刀襲擊一對遊客夫婦，其中德國及菲律賓雙重國籍丈夫背部及肩膊中刀傷重死亡，妻子則逃脫。之後疑兇見有的士司機上前阻嚇，即跑過橋至塞納河另一邊，用鎚襲擊一對夫婦，包括頭部受傷的英國籍丈夫。警員約10分鐘後趕抵，用電槍制服疑犯。
當地反恐部門介入調查，內政部長達爾馬寧表示疑犯行兇時曾大叫「真主偉大」，事後又供稱因「很多穆斯林在巴勒斯坦和阿富汗喪生」感到沮喪，並認為法國是以色列政府的同黨。
疑犯曾稱想當「烈士」列觀察名單
據報疑犯患有精神病，2016年曾因計劃施襲被判囚4年，因涉及「激進伊斯蘭主義」、曾稱想當「烈士」，而被安全部門列入觀察名單。今次已是近期法國第二宗涉及以巴衝突的血案。法國北部城市阿拉斯10月曾發生釀一死3傷的校園襲擊案，一名20歲俄籍車臣裔男子持刀闖入一間高中學校施襲，期間曾以阿拉伯語高呼「真主偉大」，當局指與以巴衝突有關，案發後巴黎羅浮宮及凡爾賽宮曾先後收到炸彈恐嚇。