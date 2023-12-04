熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-04 04:30:28
日報

26歲男難忍巴人受害 巴黎鐵塔外襲遊客3死傷

分享：
巴黎恐怖襲擊

警方封鎖巴黎鐵塔對開馬路。(路透社)

巴黎恐怖襲擊

警員在場調查。(路透社)

以巴衝突繼續在各地引發暴力襲擊。法國巴黎市艾菲爾鐵塔附近，前晚有遊客遇襲，最少1死2傷，死傷者為德國及英國遊客。一名26歲法國男子被捕，其行兇時大叫「真主偉大」。據報疑兇有精神病，因忍受不了近期以巴衝突令巴人死傷慘重而犯案。總統馬克龍形容案件是恐怖襲擊。

案發在當地時間2日晚約8時，疑犯Armand R.先在鐵塔對開的Quai de Grenelle街，用刀襲擊一對遊客夫婦，其中德國及菲律賓雙重國籍丈夫背部及肩膊中刀傷重死亡，妻子則逃脫。之後疑兇見有的士司機上前阻嚇，即跑過橋至塞納河另一邊，用鎚襲擊一對夫婦，包括頭部受傷的英國籍丈夫。警員約10分鐘後趕抵，用電槍制服疑犯。

當地反恐部門介入調查，內政部長達爾馬寧表示疑犯行兇時曾大叫「真主偉大」，事後又供稱因「很多穆斯林在巴勒斯坦和阿富汗喪生」感到沮喪，並認為法國是以色列政府的同黨。

疑犯曾稱想當「烈士」列觀察名單

據報疑犯患有精神病，2016年曾因計劃施襲被判囚4年，因涉及「激進伊斯蘭主義」、曾稱想當「烈士」，而被安全部門列入觀察名單。今次已是近期法國第二宗涉及以巴衝突的血案。法國北部城市阿拉斯10月曾發生釀一死3傷的校園襲擊案，一名20歲俄籍車臣裔男子持刀闖入一間高中學校施襲，期間曾以阿拉伯語高呼「真主偉大」，當局指與以巴衝突有關，案發後巴黎羅浮宮及凡爾賽宮曾先後收到炸彈恐嚇。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受