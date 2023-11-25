26歲美女向「Sugar Daddy」索2000美元不果　怒潑洗衣液弄盲對方雙眼

美國德州一名女子卡莉（Kaley Renae Medina），在包養網站上認識了一名「乾爹（sugar daddy）」，向對方索討2000美元（約6.3萬元新台幣）遭拒絕後，她竟使用清潔劑弄瞎了男子的雙眼。
26歲女包養網認識61歲被害男子
根據德州警方消息，犯案的26歲女子卡莉，和61歲的被害男子是在包養網站上認識，兩人曾約出門共進晚餐一次。根據男子描述，當天用餐過程一切正常，回家後兩人依然有用訊息聊天，不過自己沒有再次和卡莉出門的打算。
在21日凌晨2點半左右，卡莉突然出現在男子家門口，並成功進入屋內，兩人一邊小酌一邊聊天，突然卡莉開口向男子索要2000美元，當對方回答自己沒這麼多錢時，卡莉看起來相當錯愕，接著便情緒失控的在屋子裡四處砸東西，包括電視、遊戲機、牆上的畫作、牆壁等無一倖免。
然而卡莉的暴力行為尚未停止，當男子出聲制止她的行為時，卡莉更加被激怒，她將洗衣液倒在男子的頭上，接著把他的 iPhone、護照、監視器和吹風洗劫一空後逃跑。
男子的雙眼因為遭到洗衣液灼傷導致失明，他一路摸索爬到屋外大聲呼救，除了眼睛外，他的腿部有多道劃傷的痕跡，員警調閱卡莉的資料後發現，她之前曾被指控酒後駕車、醉酒襲擊、嚴重襲擊以及2020年對一名保安做出攻擊，後來卡莉被指控犯有搶劫罪，關押在貝克薩爾縣監獄，保釋金為2萬美元。
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