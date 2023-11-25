熱門搜尋:
姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 Edan呂爵安 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-25 14:30:00

26歲美女向「Sugar Daddy」索2000美元不果　怒潑洗衣液弄盲對方雙眼

分享：

根據德州警方消息，犯案的26歲女子卡莉，和61歲的被害男子是在包養網站上認識，兩人曾約出門共進晚餐一次。根據男子描述，當天用餐過程一切正常，回家後兩人依然有用訊息聊天，不過自己沒有再次和卡莉出門的打算。

美國德州一名女子卡莉（Kaley Renae Medina），在包養網站上認識了一名「乾爹（sugar daddy）」，向對方索討2000美元（約6.3萬元新台幣）遭拒絕後，她竟使用清潔劑弄瞎了男子的雙眼。

26歲女包養網認識61歲被害男子

根據德州警方消息，犯案的26歲女子卡莉，和61歲的被害男子是在包養網站上認識，兩人曾約出門共進晚餐一次。根據男子描述，當天用餐過程一切正常，回家後兩人依然有用訊息聊天，不過自己沒有再次和卡莉出門的打算。

在21日凌晨2點半左右，卡莉突然出現在男子家門口，並成功進入屋內，兩人一邊小酌一邊聊天，突然卡莉開口向男子索要2000美元，當對方回答自己沒這麼多錢時，卡莉看起來相當錯愕，接著便情緒失控的在屋子裡四處砸東西，包括電視、遊戲機、牆上的畫作、牆壁等無一倖免。

然而卡莉的暴力行為尚未停止，當男子出聲制止她的行為時，卡莉更加被激怒，她將洗衣液倒在男子的頭上，接著把他的 iPhone、護照、監視器和吹風洗劫一空後逃跑。

男子的雙眼因為遭到洗衣液灼傷導致失明，他一路摸索爬到屋外大聲呼救，除了眼睛外，他的腿部有多道劃傷的痕跡，員警調閱卡莉的資料後發現，她之前曾被指控酒後駕車、醉酒襲擊、嚴重襲擊以及2020年對一名保安做出攻擊，後來卡莉被指控犯有搶劫罪，關押在貝克薩爾縣監獄，保釋金為2萬美元。

Ad Block

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

雞蛋｜雞蛋正確保存方法 點食雞蛋最健康？ 點食雞蛋最健康？ 點食雞蛋最健康？ 點食雞蛋最健康？ 點食雞蛋最健康？
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受