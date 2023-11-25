26歲美女向「Sugar Daddy」索2000美元不果　怒潑洗衣液弄盲對方雙眼

根據德州警方消息，犯案的26歲女子卡莉，和61歲的被害男子是在包養網站上認識，兩人曾約出門共進晚餐一次。根據男子描述，當天用餐過程一切正常，回家後兩人依然有用訊息聊天，不過自己沒有再次和卡莉出門的打算。

美國德州一名女子卡莉（Kaley Renae Medina），在包養網站上認識了一名「乾爹（sugar daddy）」，向對方索討2000美元（約6.3萬元新台幣）遭拒絕後，她竟使用清潔劑弄瞎了男子的雙眼。

26歲女包養網認識61歲被害男子

根據德州警方消息，犯案的26歲女子卡莉，和61歲的被害男子是在包養網站上認識，兩人曾約出門共進晚餐一次。根據男子描述，當天用餐過程一切正常，回家後兩人依然有用訊息聊天，不過自己沒有再次和卡莉出門的打算。

在21日凌晨2點半左右，卡莉突然出現在男子家門口，並成功進入屋內，兩人一邊小酌一邊聊天，突然卡莉開口向男子索要2000美元，當對方回答自己沒這麼多錢時，卡莉看起來相當錯愕，接著便情緒失控的在屋子裡四處砸東西，包括電視、遊戲機、牆上的畫作、牆壁等無一倖免。