26歲青年生日 母親及妹妹暗中布置餐車 欲炮製驚喜 慘中一氧化碳亡

英國一名青年日前迎來26歲生日，其50歲媽媽及17歲妹妹相當有心，暗中悉心布置青年平日售賣漢堡包的餐車，準備給他一個生日驚喜。可是老天爺總愛開玩笑，誰也沒料到兩母女會因為在布置期間吸入過量一氧化碳死亡，聞者心碎。

26歲的Tyla Wanstall肯特郡城鎮惠斯塔布(Whitstable)經營漢堡包餐車。他在周二早上8時許準備開工，卻親睹慘絕人寰一幕——50歲母親Leah Churchill及17歲親妹Brooke Wanstall，雙雙倒斃在餐車旁。據報Wanstall起初還以為二人睡著了，但「我聞到煙味但即時沒有聯想到，但很快就知道她們死了」。

