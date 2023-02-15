26歲青年生日 母親及妹妹暗中布置餐車 欲炮製驚喜 慘中一氧化碳亡

英國一名青年日前迎來26歲生日，其50歲媽媽及17歲妹妹相當有心，暗中悉心布置青年平日售賣漢堡包的餐車，準備給他一個生日驚喜。可是老天爺總愛開玩笑，誰也沒料到兩母女會因為在布置期間吸入過量一氧化碳死亡，聞者心碎。
26歲的Tyla Wanstall肯特郡城鎮惠斯塔布(Whitstable)經營漢堡包餐車。他在周二早上8時許準備開工，卻親睹慘絕人寰一幕——50歲母親Leah Churchill及17歲親妹Brooke Wanstall，雙雙倒斃在餐車旁。據報Wanstall起初還以為二人睡著了，但「我聞到煙味但即時沒有聯想到，但很快就知道她們死了」。
一氧化碳｜母女疑開汽油發電機取暖 吸入過量一氧化碳亡
Wanstall相信母親及妹妹在前一晚布置餐車，準備給他一個生日驚喜。據報，涉事漢堡包車上有汽油發電機，平日做生意時會放在車外使用，晚上因保安理由會放回車裡。Wanstall相信母親及妹妹因天氣寒冷，而在車內開動了汽油發電機，導致吸入過量一氧化碳身亡，「我不知道她們昨晚來了，她一定是因為想取暖而開了汽油發電機，卻不知危險」。
他悲痛的稱，「當想到她們人生的最後時刻，是在為了讓我展露笑容，我心碎了」，案發時餐車內掛滿氣球，「母親每年也會在家中這樣布置」。他透露母親從事護理行業，是位甘願幫助任何人的善良女性。