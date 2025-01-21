260磅摔角手搭地鐵縮埋一嚿　獲16萬人激讚：有公德心(有片)

不少報道都曾經提到男性在是乘坐公共交通工具時擘大髀坐的環球現象「man-spreading」，不但令身邊受影響人士因被擠壓而感到不安和困擾，亦普遍被認同是有缺公德的自私行為，惟每日仍可在各大小交通公具發現。有人會辯稱男性骨架體形較大所致，但日本一名高178厘米、重260磅的摔角選手卻可以做到顧及他人時，相信部分人亦再無藉口！

乘搭地鐵等公共交通的禮儀近日再度於社交平台X掀起日本網民熱烈討論，事緣有日本網民針對男乘客在電車上的坐姿感到不滿時，一名網民聲稱男女骨架不同，男性肩膀較寬，才會感覺坐在男乘客身旁比較擠。其後一名網民「ﾐﾐﾐ」就分享身高178厘米、體重260磅的職業摔角選手Jeff Cobb搭地鐵時的照片，更寫上「別再吵肩寬了，看看人家摔角選手都辦得到，你辦不到嗎？」。相片顯示，Jeff Cobb坐地鐵時，盡可能縮起雙腿和肩膀、雙手放在前方，盡量不佔到身旁乘客的空間。