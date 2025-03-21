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國際
2025-03-21 15:30:00

27歲女網上曬甜蜜被求婚片　慘遭前度當街刺死(有片)

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27歲女(左圖)網上曬甜蜜被求婚片，慘遭前度(右圖)當街刺死。(X)

27歲女(左圖)網上曬甜蜜被求婚片，慘遭前度(右圖)當街刺死。(X)

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不少人都會將甜蜜快樂的時刻拍下並分享，誰會想到，這個平常的舉動，竟會為一個女子帶來殺機。多明尼加聖地牙哥一名27歲女子，早前欣喜答應了男友的求婚，並將甜密影片上載網上分享，詎料，翌日就被一直希望復合的前男友埋伏，當街用刀刺死。

綜合報道，27歲女子Luz Clarita Castro Quijada，於上周五(14)，與男友晚餐時被驚喜求婚，她亦將這個幸福時刻拍攝下來與網友分享。詎料，她的前男友Ernesto W. Jiménez看到後相當憤怒，就在翌日15日，JiménezQuijada經常出入的路線埋伏，發現她身影後，便駕電單車到前方街邊等待。網上影片顯示，Quijada根本沒留意前男友就在前面，當她經過前男友身旁時，Jiménez隨即將她摔在路旁，然後用刀連續刺她，行兇後便駕電單車逃離現場。

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Jiménez發現Quijada身影後，便駕電單車到前方街邊等待。(X) Quijada根本沒留意前男友就在前面。(X) 當Quijada經過前男友身旁時，Jiménez隨即將她摔在路旁。(X) Jiménez用刀連續刺Quijada，行兇後便駕電單車逃離現場。(X) Jiménez用刀連續刺Quijada，行兇後便駕電單車逃離現場。(X) 當救護員到場時Quijada已無反應，最終被證實不治。(X)

兇手：她不僅拒絕復合 還答應別人求婚

Quijada雖然當刻仍能起身，向附近居民求援，但最終失血過多，倒臥血泊，當救護員到場時已無反應，最終被證實不治。行兇的Jiménez於事後向警方自首，他坦言看到Quijada與新男友的影片後相當憤怒，他說，他還在試圖復合，但不僅被拒絕，對方還答應別人的求婚。Jiménez將面臨被起訴謀殺。

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