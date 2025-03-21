27歲女網上曬甜蜜被求婚片　慘遭前度當街刺死(有片)

不少人都會將甜蜜快樂的時刻拍下並分享，誰會想到，這個平常的舉動，竟會為一個女子帶來殺機。多明尼加聖地牙哥一名27歲女子，早前欣喜答應了男友的求婚，並將甜密影片上載網上分享，詎料，翌日就被一直希望復合的前男友埋伏，當街用刀刺死。

綜合報道，27歲女子Luz Clarita Castro Quijada，於上周五(14日)，與男友晚餐時被驚喜求婚，她亦將這個幸福時刻拍攝下來與網友分享。詎料，她的前男友Ernesto W. Jiménez看到後相當憤怒，就在翌日15日，Jiménez在Quijada經常出入的路線埋伏，發現她身影後，便駕電單車到前方街邊等待。網上影片顯示，Quijada根本沒留意前男友就在前面，當她經過前男友身旁時，Jiménez隨即將她摔在路旁，然後用刀連續刺她，行兇後便駕電單車逃離現場。