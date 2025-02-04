27歲女網紅抽脂心臟驟停　苦撐3天離世

墨西哥27歲網紅Denisse Reyes於上月26日接受抽脂手術，但她對醫生施打的靜脈注射藥物出現嚴重不良反應，心臟驟停，隨後轉院後留醫深切治療部，惜於3天後過世，遺下一名8歲大兒子。

綜合報道，Denisse 於2022年成為網紅，在當地頗具名氣。她於26日前往恰帕斯州(Chiapas)一間沒有當局發牌的醫療診所接受整形抽脂手術，但她在手術後數小時，開始出現嚴重症狀，隨後心臟更停止跳動。聖巴博羅醫療診所主診醫生Dr. Orlando Gamboa隨即讓Denisse轉院，理由是院內無足夠資源。Denisse在轉院後留醫深切治療部，相信是對靜脈注射藥物出現嚴重不良反應所致，惟病情仍不斷惡化，延至上周三(1月29日)離世。