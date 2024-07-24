27歲女Rapper會Fans　遭蒙面槍手當場殺害(有片)

美國加州27歲饒舌女歌手Alliauna Green，以藝名Tan DaGod在社群平台上相當活躍，日前她用Instagram(IG)向Fans宣布將舉行唱歌宣傳活動，詎料當天，她與現場Fans互動期間，一名蒙面男子突然闖入，在她的Fans面前向她連開多槍擊斃。
綜合報道，Alliauna日前受到奧克蘭市(Oakland)一間美容店邀約出席開幕活動，Alliauna也藉此在個人IG上向逾2萬名追隨者及Fans公布，她13日下午將出席美容店開幕活動，屆時將唱歌並與Fans見面。網上影片顯示，Alliauna當時正在與Fans互動，許多人也輕鬆隨意地跳著舞，當中甚至有小孩。詎料一名蒙面男子突然闖入店內開槍，接著畫面中傳出多聲槍響，現場人們紛紛躲避，陷入一片混亂。
30歲男子被捕 行兇動機有待調查
美容店附近一間商店員工表示，當槍聲傳出時，還以為聽到的是音樂特效，直到看到歌手中槍倒下，才知道發生槍擊。另外有目擊者指，蒙面男子似乎是針對Alliauna而來，因為其他人無中槍。亦有人指，槍手穿著連帽衞衣，犯案後是徒步離開現場。事後，Alliauna被送院搶救，惜最終證實死亡。警方事後拘捕30歲男子Dominic Antwoine Gates懷疑涉案，其行兇動機有待調查。
Moments that lead up to the Shooting death of Tan DaGod pic.twitter.com/XykKhqBl6P— Indastreetzmedia (@streetznew) July 16, 2024