27歲港泰混血女倫敦豪宅中刀亡 家屬疑Airbnb神秘租客下毒手

英國倫敦早前發生凶案，一名香港與泰國混血的27歲女子，被發現身中數刀陳屍海德公園一間價值400萬英鎊（約3,932萬港元）的豪宅

英國倫敦上月發生凶案，一名香港與泰國混血的27歲女子，被發現身中數刀陳屍海德公園一間價值400萬英鎊（約3,932萬港元）的豪宅，其家人指上月死者曾於Airbnb收到一名神秘房客訊息，要求私下進行大額交易入住一間住宅，未幾與對方會面後便失聯，故懷疑是對方下毒手。

綜合外媒報道，27歲女子Kamonnan Thiamphanit擁有香港人與泰國人身份，多年前因讀大學赴英，之後於當地生活9年並於Airbnb上擔任房東、靠出租房間賺錢。死者母親與男友Chris Zeng指，Kamonnan於4月5日收到一位身份不明的男子於Airbnb私訊，提議支付3萬英鎊（約29.4萬港元）入住一處5房連棟住宅，為期1個月，由於擔心被平台政策駁回預約，故建議「私下交易」。

疑犯「看起來很有錢」 建議私下交易

據悉，Kamonnan當時向男友通電話時表示，房客「看起來很有錢」，聲稱會搭私人飛機抵達，若沒有問題便會盡快匯款。當時女友語氣興奮，認為這筆錢可令她實現開設酒店的夢想。未料4月5日與房客見面後，Kamonnan卻失聯，直到4月8日被人發現陳屍於海德公園一間出租房源內。一名住在隔壁的婦女曾表示，當晚聽到寓所傳出多下尖叫聲，然後就一片死寂。

疑犯已離英 懷疑與死者相識

驗屍結果顯示，Kamonnan死因為「銳器創傷」，警方對疑犯發布逮捕令，惟對方已離開英國，懷疑兇手與死者相識，但未清楚犯案動機。死者家屬亦認為，凶手很可能就是這名神秘房客，擔心他可能對其他年輕女性構成威脅，質疑Airbnb身分查核機制的有效性。

