27歲美女露宿者 中午睡公園草叢 遭工人駕割草機活活輾碎 死無全屍遺9歲女兒

美國一名年僅27歲、曾是校花的女露宿者，日前日光日白在加州一處公園草叢睡覺時，遭無為意的工人以割草機活生生「碎屍」慘死，遺骸肉碎飛濺四散，死無全屍。

碎屍慘劇｜因治安問題 不少女露宿者白天才睡覺

慘死的27歲女子查維茲(Christine Chavez)於7月8日中午，在加州摩德斯托(Modesto)的公園Beard Brook Park一處長草叢中睡覺。據報因晚上治安情況不好，不少女露宿者都會晚上不睡，待至白天才睡覺，相信查維茲亦是如此，未料因此遭逢浩劫。

警方表示，涉事工人事前沒有注意到查維茲躺在草叢中，「直至割草車駛過後才看到地上有人」，該工人立即報警但查維茲其後證實已當場死亡。查維茲家人稱，園方處理遺體的手法令他們更加悲憤，「他們任由她的屍塊四處散落，只用草遮起來」。查維茲的父親最終取回女兒的骨頭、頭臚及牙齒等。