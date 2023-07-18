27歲美女露宿者 中午睡公園草叢 遭工人駕割草機活活輾碎 死無全屍遺9歲女兒

美國一名年僅27歲、曾是校花的女露宿者，日前日光日白在加州一處公園草叢睡覺時，遭無為意的工人以割草機活生生「碎屍」慘死，遺骸肉碎飛濺四散，死無全屍。
碎屍慘劇｜因治安問題 不少女露宿者白天才睡覺
慘死的27歲女子查維茲(Christine Chavez)於7月8日中午，在加州摩德斯托(Modesto)的公園Beard Brook Park一處長草叢中睡覺。據報因晚上治安情況不好，不少女露宿者都會晚上不睡，待至白天才睡覺，相信查維茲亦是如此，未料因此遭逢浩劫。
警方表示，涉事工人事前沒有注意到查維茲躺在草叢中，「直至割草車駛過後才看到地上有人」，該工人立即報警但查維茲其後證實已當場死亡。查維茲家人稱，園方處理遺體的手法令他們更加悲憤，「他們任由她的屍塊四處散落，只用草遮起來」。查維茲的父親最終取回女兒的骨頭、頭臚及牙齒等。
碎屍慘劇｜涉事公園剛被私人財團收購
據報查維茲育有一名9歲女兒，過去三四年來一直是露宿者，經常在涉事園睡覺，而該公園本來由政府管理，直至在這場悲劇發生的前一天，才由一財團收購，園方稱涉事工人沒有想過白大會有人睡在草叢中。有露者者表示，事發前看到查維茲在公園的小溪中洗頭，前往遊樂場和棒球場附近的山丘睡覺，20分鐘後割草機便駛至。
碎屍慘劇｜死者家人︰她為自由而露宿
查維茲的33歲哥哥表示，妹妹根本不需要露宿，「大家都愛她，她唯一想要的是自由」。據報查維茲家中有四兄弟姐妹，兩年前她遷至摩德斯托照應父親，間中在會在家中留幾天，之後便露宿。她會跟家人保持聯繫，經常與兄弟姐妹和家人視像通話。她喜歡唱歌和寫詩，夢想成名，並有自己的TikTok頻道，展示跳舞及唱歌等技能，有接近300名追隨者。家人形容她「有一個自由、偉大而純潔的靈魂，她常會開玩笑……她總是這樣調皮，很傻。我們喜歡她的個性。」