27歲英男染髮過敏，額頭腫脹如白鯨。

使用染髮劑導致過敏時有發生，嚴重慢度亦因人而異。英國一名27歲男子的過敏反應更卻由頭頂蔓延至整個頭部，出現皮疹，眼皮腫得幾乎無法張開之餘更令額頭腫脹，看起來就如白鯨的頭部，令人震驚的樣子，連他的女朋友都不敢直視他，最終要入院觀察，並要每日服用25粒藥才能康復。

綜合報道，來自英格蘭蘭開夏郡布拉克本(Blackburn)的27歲男子Ryan Briggs早前抱怨長出白頭髮，他的母親於上月27日買來黑色染髮劑給他使用，Ryan沒有按染髮劑建議先進行斑貼測試，去觀察皮膚的反應，就直接使用了，當晚他感到頭皮灼熱，幾個小時後，他的髮線周圍出現皮疹，但他以為屬於正常反應就沒有理會，翌日更如常上班。Ryan指，當日頭部奇癢無比更開始腫脹，只好自行到醫院求醫，醫生告訴他，如果情況惡化，翌日就要再到醫院。結果，當晚Ryan的腫脹情況持續並蔓延至臉部，可說是面目全非，他甚至無法睜開眼睛。Ryan自嘲自己看起來就像卡通裡的超能壞蛋Megamind，一個大氣球，就連他的女友都被嚇得不敢望他。