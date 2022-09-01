28歲女對地心吸力過敏 站立逾3分鐘即昏倒 一日暈10次 係呢種病作怪

約翰遜連彎身拿東西也做不到，無法出門，須依賴丈夫照顧起居。最壞情況試過一天暈了10次，因為極度不適，也試過幾星期沒刷牙。

英國《每日郵報》報道，居於美國緬因州的約翰遜(Lyndsi Johnson)原任海軍機械技師，外向好動，2015年開始感到腹背疼痛，之後持續惡化，更經常嘔吐，20年頭暈症狀愈來愈嚴重，出外隨時會昏倒。她說，即使狗狗吠了幾聲，都會暈倒，每次站著超過3分鐘就會頭暈、噁心，甚至昏倒，躺下來就好多了，一天要臥床23小時，洗澡才會起身，且要坐著淋浴。

古靈精怪的過敏症……美國一名28歲女子「對地心吸力過敏」，站著超過3分鐘就會昏倒，最高紀錄一日暈了10次，每天須臥床23小時，難以自理生活。經多年求醫，才確診患上「姿勢性心搏過速症候群」(Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, POTS)。

經過多次求醫，約翰遜今年2月才確診患上姿勢性心搏過速症候群。專家解解，起身時，地心吸力會將部分血液帶到腹部和四肢，此時身體會作出反應，讓心跳稍為加快，以維持正常血流。但POTS會導致患者在站起來時，心跳異常加快，血壓不變但腦部血流量急降，而導致頭暈，甚至昏厥。其他症狀還包括腦霧、頭痛、噁心、胸腹痛、睡眠不佳。

有研究估計，每500名英國人就有1人出現某種形式的POTS，每100名美國人則有1人，但約翰遜情況如此嚴重，屬於罕見。醫學界暫未清楚如何引發POTS，可能在青春期，或經歷重病、創傷性受傷或懷孕期發病。其他病因包括癌症、糖尿病、飲酒、金屬中毒或荷爾蒙分泌失調。

此病常見於15至50歲女性，暫無法根治，須改變可能影響血壓的生活習慣，例如避免攝取咖啡因或酒精，而服藥也可舒緩症狀。大部分在青春期發病的患者，症狀會逐漸消失。