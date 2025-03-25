28歲男子遊曼谷 夜店外遭兩保安毆斃 友人不解︰他平日有禮善良

28歲英國遊客威爾(Nick Weir)在當地一間卡拉OK酒吧附近，遭兩名酒吧保安毆斃，涉案保安已被捕。
案發在周一(25日)凌晨2時許，威爾試圖進入曼谷Bang Sue一間名為「91卡拉OK」(91karaoke bar)的夜店被拒，並與保安發生爭執，據報他當時行為異常。之後事主跑走，被兩名保安駕電車追上，最終在夜店約650呎以外與兩保安扭打期間，被推倒在地跌死。
警方表示監控片段拍到兩名保安跟事主發生激烈肢體衝突，「在扭打過程中，他們將威爾推倒在地」。兩名保安沒有逃離，並立即叫救護車，但救護人員到場替事主做CPR無效。
好友︰這完全不像他會做的事
威爾畢業於英國利茲大學，生前在索爾茲伯里經營一間公司。好友表示：「這完全不像他會做的事。他是個彬彬有禮、善良體貼的人，我實在無法接受這個事實。」友人透露，威爾生前正在泰國旅行，最後一次聯繫是在事發前一天。
警方︰事主「跑直線」不似醉酒 待法醫報告
目前當地警方已拘留兩名涉案保安，分別是32歲的Phurinat和29歲的Boonchou。兩人辯稱威爾試圖偷竊手機並強行登上他們的電單車。警方指，從監控畫面看來，威爾當時有大叫及有騷動行為，但指他一直「跑直線」，不像一般醉酒者跌跌撞撞，須待法醫檢測他體內是否含有酒精或藥物成分。