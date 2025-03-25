28歲男子遊曼谷 夜店外遭兩保安毆斃 友人不解︰他平日有禮善良

28歲英國遊客威爾(Nick Weir)在當地一間卡拉OK酒吧附近，遭兩名酒吧保安毆斃，涉案保安已被捕。

案發在周一(25日)凌晨2時許，威爾試圖進入曼谷Bang Sue一間名為「91卡拉OK」(91karaoke bar)的夜店被拒，並與保安發生爭執，據報他當時行為異常。之後事主跑走，被兩名保安駕電車追上，最終在夜店約650呎以外與兩保安扭打期間，被推倒在地跌死。

警方表示監控片段拍到兩名保安跟事主發生激烈肢體衝突，「在扭打過程中，他們將威爾推倒在地」。兩名保安沒有逃離，並立即叫救護車，但救護人員到場替事主做CPR無效。