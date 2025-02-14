28歲體育教師樂極生悲　跳15米高懸崖遇溺魂斷夏威夷(有片)

阿根廷一名28歲體育教師在美國夏威夷旅遊期間，於檀香山南部著名景點Spitting Cave，跳下50英尺(約15米)高懸崖入海，惟久久未有浮上水面，他15分鐘後被救起時，已返魂乏術。網上流傳他躍下懸崖身亡的悲慘畫面。

綜合報道，事發於上周六(8日)下午約6時，28歲阿根廷體育教師Santiago Bordieu與朋友到Spitting Cave遊玩，網上影片顯示，Santiago在懸崖上助跑並躍入50英尺下的海裡，但有浮上水面。鏡頭一轉，檀香山消防局(HFD)和海洋安全隊在海面進行搜索，其後救援隊用水上電單車將Santiago救起，並隨即對他進行心肺復甦。報道指，Santiago的朋友曾落海試圖營救，當救援人員到場時，Santiago已在水底大約15分鐘，據指，Santiago一度對急救有反應，但送院後被證實死亡。