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國際
2025-02-14 12:34:09

28歲體育教師樂極生悲　跳15米高懸崖遇溺魂斷夏威夷(有片)

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28歲體育教師樂極生悲，跳15米高懸崖遇溺魂斷夏威夷。(IG)

28歲體育教師樂極生悲，跳15米高懸崖遇溺魂斷夏威夷。(IG)

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阿根廷一名28歲體育教師在美國夏威夷旅遊期間，於檀香山南部著名景點Spitting Cave，跳下50英尺(15)高懸崖入海，惟久久未有浮上水面，他15分鐘後被救起時，已返魂乏術。網上流傳他躍下懸崖身亡的悲慘畫面。

綜合報道，事發於上周六(8)下午約6時，28歲阿根廷體育教師Santiago Bordieu與朋友到Spitting Cave遊玩，網上影片顯示，Santiago在懸崖上助跑並躍入50英尺下的海裡，但有浮上水面。鏡頭一轉，檀香山消防局(HFD)和海洋安全隊在海面進行搜索，其後救援隊用水上電單車將Santiago救起，並隨即對他進行心肺復甦。報道指，Santiago的朋友曾落海試圖營救，當救援人員到場時，Santiago已在水底大約15分鐘，據指，Santiago一度對急救有反應，但送院後被證實死亡。

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Santiago在懸崖上助跑並躍入50英尺下的海裡。(IG) 檀香山消防局(HFD)和海洋安全隊在海面進行搜索。(IG) 救援隊用水上電單車將Santiago救起。(IG)

當局過去5年接獲52次與跳崖意外救助

報道指，Santiago是阿根廷奧利沃斯聖尼古拉斯學校的體育老師，他也是聖伊西德羅俱樂部的體能教練，並是俱樂部的的欖球員。遊客，與他同行的朋友說德語，與救援人員溝通期間有困難。事後，Santiago曾經效力的聖伊西德羅俱樂部在社交平台發文悼念。布宜諾斯艾利斯橄欖球聯盟亦發文哀悼。

Spitting Cave是檀香山的熱門旅遊勝地，被譽為最危險的懸崖之一，它以強勁、難以預測的海浪和狂野的水流而聞名。有幾個人已在該處喪生，檀香山當局早已警告遊客該地區的危險。報道又指，檀香山海洋安全隊在過去5年接獲52次與跳崖受傷、溺水或近乎溺水有關的救助電話。

警告：影片涉及危險行為，切勿模仿

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