28歲「健身女王」心臟病猝死 母親懷疑每日3杯能量飲料是禍根

美國佛州一名28歲女教師Katie Donnell突發心臟病離世，生前她熱愛健身且追求健康的生活方式，除了每天都喝3杯能量飲料，她去健身前會服用咖啡因補充品 。「健身女王」的母親悲痛懷疑，攝入過量咖啡因是悲劇的罪魁禍首。 每天飲3杯能量飲料兼食咖啡因補充品 據《紐約郵報》（New York Post）3月25日報道，猝逝的女教師名叫Katie Donnell，她 的母親Lori Barranon聲稱女兒是「健身女王」，平時吃有機食品，稱得上「健康生活方式」 的榜樣，唯一不太健康的習慣是 每天喝3杯能量飲料，在去健身房之前更會服用咖啡因補充品 。

Lori表示，女兒生前患有重度焦慮症也看過醫生，除此之外沒有任何健康問題，並認為女兒患焦慮症是她喝太多能量飲料，這類飲料往往含有大量咖啡因。目前尚不清楚Katie所飲用的能量飲料的品牌或類型。 據報道，2021年8月，Katie在與朋友聚會的時候突然摔倒在地並反白眼，朋友最初以為她是中風，連忙叫救護車送到醫院，但為時已晚，Katie由於長時間缺氧導致腦損傷，經過3小時搶救後沒有甦醒，且癲癇更加嚴重，最終她的家人不得不忍痛決定停止其維生系統。

Lori引述醫生說法指，這類情況已多次發生在大量服用咖啡因補充品或大量飲用能量飲料的人身上，但目前尚無證據將這些習慣與他們的猝死直接相關聯。 攝入過量咖啡因增加心心臟病風險 報道指出，適量的咖啡因攝取可以提神和提高體能表現，但也可能升高血壓、加快心率，並加重焦慮，這些對心臟健康都不利。一份最新報告指出，健康的成年人每天攝入咖啡因不應超過400毫克（相當於2杯中杯美式咖啡），否則會增加心血管疾病的風險。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Caffeinated ‘workout queen’ dies from heart attack at 28 as heartbroken mom warns ‘keep your kids away from this stuff’ https://t.co/zuLUuPgCTA pic.twitter.com/3JcPLnPq3M — New York Post (@nypost) March 25, 2025