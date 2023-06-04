280年歷史教堂遭閃電劈中陷火海 瞬間燒至倒塌全毀(有片)

美國麻省一座有280年歷史的教堂遭閃電劈中，網上片段可見教堂內熊熊大火，前方尖塔變成火柱後倒塌下來，倒向下方燒至脆弱的教堂主體結構，教堂完全摧毀。教堂在上周五下午3時起火，可見教堂起初只是冒出濃煙。雖然消防員迅速趕到現場灌救，惟整間教堂以木建成，火勢一發不可收拾。

當時教堂裡並沒有人，事件無造人命傷亡。調查員相信火警由雷電造成，有目擊者稱見到雷電劈中教堂的尖頂，而在起火前30分鐘，事發的Spencer城鎮有雷暴。有居民形容火勢猛烈十分可怕，人們在哭泣，這座歷史悠久的教堂是Spencer的一部分，見著它倒塌感到傷心。該教堂建於1743年，於1862年也曾被火燒，一年後完成重建。