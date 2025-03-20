29歲女搭飛機「弄哭」坐錯位小孩 遭拍片公審「無同理心」怒極興訟(有片)

乘飛機時看到別人坐了你的座位，你會怎樣？巴西一名29歲女子的反應相信跟大部分人一樣，要求對方離座，但奈何對方是一名小孩，離座後不斷哭泣，被一名乘客拍片公審她「無同理心」，結果令她生活大受困擾，現決定控告拍片者。 29歲女事主卡斯特羅(Jeniffer Castro)是巴西一名銀行職員。2023年12月，她搭乘GOL航空航班時，發現自己預先選定的窗邊座位，被一名小孩坐了，「我發現一名孩童坐在我預定的座位上，因為我提前選了靠窗座位，所以等待他移到其他座位後，我才坐下。」然而，飛行過程中，孩童不斷哭泣，或許因此令其他乘客煩躁，而其中一名乘客就開始拍攝她，「有人開始在未經同允許下拍片，更出言攻擊我，好像我做錯了事一樣」。

片段被放上網 女事主遭斥「自私冷漠」 有關片段之後更被放上網，令卡斯特羅受網民指責，認為她「無同理心」、「自私冷漠」。她表示「事件令我生活出現翻天覆地變化，本來的一次普通飛行，卻變成極度尷尬的經，讓我遭受不公平的曝光，對我的個人和工作造成嚴重影響」。她透露，自己因輿論壓力而辭去銀行工作，並一度不敢出門。 被迫辭銀行工 轉型變網紅︰非我所願 儘管她因此成為網絡紅人，在IG的追隨即大增至210萬，並令她獲得與多個品牌合作的機會。但她指事件對她造成的心理影響太大，決定向航空公司及拍片者提出起訴，要求賠償其因事件遭受的精神損害與名譽損失，「我正在嘗試適應新的生活方式，這不是幸運，而是被迫的轉型。我寧願一切都沒發生過，讓我繼續過平靜的生活」。

她表示，拍片者不是該名小孩的母親，而是另一名乘客。她指對方拍片公審她，令她成為網絡暴力的受害者，聲言「這(興訟)不僅是為了我個人，也為了讓大眾明白，公開羞辱和未經許可把他人曝光，是不可接受的」，「(被公審)僅因為我選擇堅持自己的權利(取回座位)，這不僅不公平，也是對個人尊嚴的公然侵犯」，希望藉今次訴訟來樹立警示。