29歲女騙倒校方入讀高中 上課4日終因一個原因被拆穿 (有片)

常說外國人看不出亞洲女性的年齡，真的嗎？美國一名29歲亞裔女子虛報年齡，成功入讀一間高中，與一班高中生一起上課了4天。儘管同學覺得她「奇怪」，然而這並不是她被拆穿的原因。

早已大學畢業、29歲的Hyejeong Shin利用虛假出世紙，扮成15歲少女，成功入讀新澤西州高中New Brunswick High School。據報Shin極欲融入同學當中，主動地邀請同學放學後一起行街，有同學表示，「我認識的一些女生說，她約她們行商場，但她們從不應約，她便開始行為古怪」。