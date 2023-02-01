29歲女騙倒校方入讀高中 上課4日終因一個原因被拆穿 (有片)

常說外國人看不出亞洲女性的年齡，真的嗎？美國一名29歲亞裔女子虛報年齡，成功入讀一間高中，與一班高中生一起上課了4天。儘管同學覺得她「奇怪」，然而這並不是她被拆穿的原因。
早已大學畢業、29歲的Hyejeong Shin利用虛假出世紙，扮成15歲少女，成功入讀新澤西州高中New Brunswick High School。據報Shin極欲融入同學當中，主動地邀請同學放學後一起行街，有同學表示，「我認識的一些女生說，她約她們行商場，但她們從不應約，她便開始行為古怪」。
虛報年齡｜同學大驚 憶述曾有可疑訊號
校方表示，Shin入學後「上了一些堂」，但大部分時間被校方約見以了解更多背景資料。校方最終因為找不到她的家長及監護人，而揭發事件。目前Shin已被捕，被控提供虛假的政府文件等罪名，她的犯案動機當待調查。
事件令學生以至家長都大吃一驚，同班同學Tatianna表示，很悔向Shin提及了一些個人資料，認為被Shin「佔了便宜」，她並稱「(校方)不知道她是個29個女人，令我質疑我在校園入有多安全」。另一名女學生則說曾問Shin年齡，「她望著我，之後轉身回頭望我，然後行開」，認為這是Shin有可疑的訊號。