3人困太平洋荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」獲救

美國三名40多歲、經驗豐富的水手因船隻故障，被困在一座太平洋荒島個多星期，他們在白沙灘上用棕櫚葉拼出「救命」（HELP）字樣後，周二(9日)眼尖的被美國海岸防衛隊發現，平安獲救。

美國三名40多歲、經驗豐富的水手因船隻故障，被困在一座太平洋荒島個多星期，他們在白沙灘上用棕櫚葉拼出「救命」（HELP）字樣後，周二(9日)眼尖的被美國海岸防衛隊發現，平安獲救，恍如金像影帝湯漢斯主演電影《劫後重生》的真實版。

美國海岸防衛隊於本月6日接到一名女子的求救電話，她表示三名叔叔沒有如期從西太平洋偏遠小島皮克洛特環礁（Pikelot Atoll）回家。海岸防衛隊表示，三人在海灘上用棕櫚葉拼出「救命」字樣，是他們被發現的關鍵因素。他們以島上椰子，以及井水維生。

三人於3月31日從密克羅尼西亞（Micronesia）普盧瓦特環礁（Polowat Atoll）乘坐6米長的小艇展開航海之旅，後來因為引擎失靈受困皮克洛特島，無線電系統亦失去電力。

搜救飛機機組人員先空投救生包，隔天再投下一台無線電，水手們透過無線電回覆說他們身體狀況良好，可以取得食物和水，但小艇的引擎故障，無法離開。周二(9日)早上，海防隊派員救出了三人，並將他們送回普盧瓦特環礁。

這並非首次有人受困皮克洛特環礁，2020年8月也有3名密克羅尼西亞水手在此落難，同樣在海灘上寫下的巨大SOS字樣，最終被澳洲和美國軍機發現，失聯近3天後平安獲救。

