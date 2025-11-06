熱門搜尋:
林作 壽司郎 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-06 18:12:54

3兄弟整理母親遺物發現首期《超人》漫畫 料可逾4000萬高價賣出

分享：
3兄弟整理母親遺物發現首期《超人》漫畫 料可逾4000萬高價賣出

加州三名兄弟整理母親遺物發現罕有的首期《超人》漫畫。(互聯網)

美國北加州3名兄弟整理母親遺物時，於閣樓一層層舊報紙和蛛網下發現極罕有的首期《超人》漫畫，料可以逾600萬美元(約4,680萬港元)賣出。拍賣行稱，三兄弟是在去年發現該天價漫畫，還有5本早期《Action Comics》，見證了超人首次登場的歷史性時刻。這些珍貴漫畫是三兄弟母親和她弟弟在大蕭條後、二戰爆發前時期購買的，它們的拍賣價或創紀錄。

3兄弟整理母親遺物發現首期《超人》漫畫 料可逾4000萬高價賣出 3兄弟整理母親遺物發現首期《超人》漫畫 料可逾4000萬高價賣出

書角無爛沒有退色 料拍賣價創紀錄

據悉，三兄弟母親生前曾向他們說，擁有超珍貴的漫畫收藏，但從來沒有向他們展示。首期《超人》漫畫於1939年出版，而《超人》一直是世界最富價值的漫畫。去年第一期《Action Comics》以600萬美元賣出，一本首期《超人》則在2022年以530萬美元(約4,134萬港元)賣出。三兄弟發現的那本首期《超人》經美國CGC(Certified Guaranty Company)專業鑑定後獲得9.0高分，是目前已知保存狀況最好的版本。收藏專家指，該漫畫書角無爛，而且沒有退色，書脊近乎完美，應該可賣出更高價。拍賣行稱，因為北加州的天氣令有關漫畫可以好好保存，若在德州的閣樓或已爛掉。三兄弟發現的漫畫將於11月20日至22日拍賣。

adblk5
世界人才排名2025｜（am730製圖） 世界人才排名2025｜10.奧地利（am730製圖） 世界人才排名2025｜9.阿聯酋（am730製圖） 世界人才排名2025｜8.丹麥（am730製圖） 世界人才排名2025｜7.新加坡（am730製圖） 世界人才排名2025｜6.瑞典（am730製圖） 世界人才排名2025｜5.荷蘭（am730製圖） 世界人才排名2025｜4.香港（am730製圖） 世界人才排名2025｜3.冰島（am730製圖） 世界人才排名2025｜2.盧森堡（am730製圖） 世界人才排名2025｜1.瑞士（am730製圖）