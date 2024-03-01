3名女護士未消毒擅入手術室拍跳舞片　全遭解僱(有片)

印度一間醫院的3名護士，日前在當值期間，不但未有消毒就擅入手術室，更大拍跳舞影片上載，影片在網上瘋傳後引起軒然大波，民眾紛紛質疑醫院的管理制度鬆散，醫院其後表示，已經依照相關規定，將這3名護士開除。

綜合報道，事件發生在恰蒂斯加爾邦城市Raipur的Dau Kalyan Singh PG醫療中心，3名護士本月5日進入手術室拍攝跳舞短片，並將約15秒長的影片上載分享。影片顯示，她們穿著綠色服裝、手裡拿著手術用品，興奮對著鏡頭跳舞。影片引起網民熱烈討論，因為依照醫院規定，手術室內是禁止拍照或錄影，至於這3名護士的衣著並不符合進入手術室的規格，更疑似未消毒就進到應受嚴格控管的設施，讓醫院的管控受到極大批評。