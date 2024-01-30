熱門搜尋:
23條立法 美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-30 14:40:48

3名居日外國人遭警多次截查 入稟控告政府種族歧視 每人索償300萬日圓

分享：
3名外國人召開記者會。(互聯網)

3名外國人召開記者會。(互聯網)

3名居於日本的外國人懷疑因種族原因，遭日本警方多次截查，3人入稟法院控告政府，每人索償逾300萬日圓(15.9萬港元)。原告代表律師指，這是日本首宗涉及種族定性的訴訟。

3名原告周一(29)前往東京地方法院，向中央、東京都及愛知縣政府提出民事訴訟。入稟狀指出，原告因種族、膚色及國籍等原因，經常遭日本警方截查，質疑這是違反日本憲法及國際條約，要求當局停止帶有歧視的種族定性做法，並向每人賠償逾300萬日圓。

原告：不想外出再面對警察

原告之一的馬修來自某太平洋島國，已成為日本永久居民，他稱曾被警方查問近百次，「(因此)我不想外出，經常問自己為何不可出去，只是我不想再面對警員……我就知道他們會設法阻撓我。我感到傷心，一個在所有方面非常現代化的國家，為何如此殘酷對待不是日裔的人？」

巴基斯坦裔歸化公民賽義德是另一原告，他稱警察不視他為日本人，第一眼就認為他是罪犯，即使表明公民身份，仍被搜查隨身物品。

3名外國人前往東京地方法院。(互聯網) 3名外國人入稟東京地方法院控告政府種族歧視。(互聯網) 3名外國人抵達東京地方法院。(互聯網) 其中一名原告講述情況。(互聯網) 3名居日外國人指控警方因種族原因對他們多次截查。(互聯網) 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖）

日本加強依賴外勞

原告代表律師指，日本過往有不少訴訟涉及警方無理查問，但今次是首次與種族有關。

為紓緩人口老化、勞工短缺壓力，日本近年逐漸依賴外籍勞工，人數達到破紀錄的200萬，對種族歧視的關注也提高。美國駐日大使館曾收到多宗報告，有外國人因種族原因被日本警方扣查，因此提醒美國公民注意這些情況。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受