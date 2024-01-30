3名居日外國人遭警多次截查 入稟控告政府種族歧視 每人索償300萬日圓

3名居於日本的外國人懷疑因種族原因，遭日本警方多次截查，3人入稟法院控告政府，每人索償逾300萬日圓(約15.9萬港元)。原告代表律師指，這是日本首宗涉及種族定性的訴訟。

3名原告周一(29日)前往東京地方法院，向中央、東京都及愛知縣政府提出民事訴訟。入稟狀指出，原告因種族、膚色及國籍等原因，經常遭日本警方截查，質疑這是違反日本憲法及國際條約，要求當局停止帶有歧視的種族定性做法，並向每人賠償逾300萬日圓。

原告：不想外出再面對警察

原告之一的馬修來自某太平洋島國，已成為日本永久居民，他稱曾被警方查問近百次，「(因此)我不想外出，經常問自己為何不可出去，只是我不想再面對警員……我就知道他們會設法阻撓我。我感到傷心，一個在所有方面非常現代化的國家，為何如此殘酷對待不是日裔的人？」