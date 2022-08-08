3年對650名兒童及青少年脫衣搜身 近6成為非裔 倫敦警方被批種族歧視

英國一名15歲非裔女學生(Child Q)前年被倫敦警方錯認是私藏大麻的疑犯，被警員脫衣搜身，引發爭議。英格蘭兒童事務專員德索薩(Rachel de Souza)周一發表報告披露，倫敦警方於2018至2020年間曾對650名10至17歲未成年人士脫衣搜身，其中大部分是非裔男孩。

德索薩在報告中披露從倫敦警方取得的數據，顯示在這650個個案中，23%沒有適當的成年人在場，大部分被搜身的人不清楚自己犯了甚麼罪。此外，個案數字逐年遞增，其中18%脫衣搜身在18年執行，19年增至36%，20年增至46%，被搜身的95%是男孩，四分一為15歲或以下。根據警方所述，被搜身的58%是非裔兒童及青少年。整體個案中，多達53%沒有跟進。

另外，在269個有記錄搜身地點的個案中，57%在警署執行，21%在住家，22%沒有清楚記錄地點。

德索薩表示，對倫敦警方披露的這些數字「深切震驚及關注」，也「極度關注」兒童被脫衣搜身出現「種族比例失衡」的問題，批評倫敦警方在保護兒童方面存在廣泛的系統性問題，Child Q僅是其中一例。她說，數字一年比一年高，顯示每年都有為數不少的兒童及青少年「遇到這種入侵性和創傷性的做法」，她不認為倫敦警方持續顧及兒童福利和福祉。